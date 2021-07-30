"Это же терроризм": Ахеджакова высказалась о жутком скандале

Лия Ахеджакова назвала причину нашумевшего инцидента с театром "Современник".

Звезда советского кино отреагировала на критику спектакля "Первый хлеб", поставленного в театре "Современник". Также она прокомментировала жуткие последствия мощной волны негатива в отношении постановки. Лия Ахеджакова заявила, что учреждение культуры обвинили в оскорблении ветеранов войны из-за того, что некоторым невыгодно положение в театре Виктора Рыжакова. По словам актрисы, скандал учинили те, кто видел другого человека на месте ведущего режиссера театра.

"Это же терроризм. У меня нет ни одного слова мата и не было", — высказалась артистка в порыве размышлений. Звезда полагает, что злопыхатели стараются испортить имидж Виктора Рыжакова, а действовать решили действовать через критику пьесы и жалобы влиятельной категории людей.

Напомним, глава Следственного комитета дал подчиненным указание провести проверку в отношении постановки и определить, действительно ли она оскорбляет чувства ветеранов Великой Отечественной войны. В комментарии СК уточняется, что общественное недовольство возникло на фоне того, что зрители услышали со сцены ненормативную лексику. По заявлению режиссера спектакля Бениамина Коца, Лия Ахеджакова произносила скандальный монолог так, как он выглядел в пьесе в изначальном варианте.