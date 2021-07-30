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Шоу-бизнес
Истощенная Чехова рассказала о важных переменах: научилась молиться

Истощенная Чехова рассказала о важных переменах: научилась молиться

Многие заметили, что за последнее время Анфиса Чехова сильно похудела. Оказалось, что публика крайне обеспокоена этим фактом.
прочитано 237 раз

В своем популярном личном блоге дива пожаловалась, что многие начали писать ей негативные комментарии. Темой всеобщего возмущения стал именно тот факт, что она сбросила вес. Поклонникам отметили, что артистка якобы стала выглядеть "как все". Формулировка возмутила саму знаменитость.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Анфиса Чехова рассказала, что теперь постоянно видит ненавистную фразу под своими публикациями. Однако ее значения она не понимает. Звезда подчеркнула, что ее внешние изменения волнуют исключительно пользователей Сети. Ее же беспокоит именно внутреннее состояние. Так, сейчас артистка очень нравится сама себе.

Звезда подчеркнула, что причиной такого отношения вовсе не является тот факт, что теперь она носит одежду самого маленького размера. Она заявила, что нравится себе, так как счастлива вне зависимости от происходящего в жизни, смотрит на все с юмором и научилась помогать самой себе, быть опорой. "Научилась молиться и быть благодарной", – призналась теледива.

Артистка рассказала, что теперь умеет развлекать и утешать себя, отстаивать свои границы и оставаться собой. Она отказалась от людей, которых не устраивают эти факты. "Я перестала зацикливаться на своей внешности", – написала Анфиса Чехова. Она убеждена, что главное в человеке – душа.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 июля 2021, 14:28 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость813674
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Анфиса-молодец Смогла побороть себя и стать на зависть ВСЕМ красавицей,правда .она всегда была очаровашкой
1

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