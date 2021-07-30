"Много нажито болячек": Лепс откровенно о последствиях разгульного образа жизни

Григорий Лепс пережил четыре серьезные операции на голосовых связках. Теперь ни один его концерт не проходит без доктора, помогающего восстановить их работу в случае внезапных неприятностей. Артист сообщил, что сейчас уже не позволяет себе употреблять алкогольные напитки в больших количествах, а пьяным бывает не чаще, чем раз в несколько лет. "Слишком много нажито болячек", – отметил он.
Сейчас исполнитель крайне бережет себя, стараясь восстановить здоровье. Он подчеркнул, что его приятели до сих пор иногда пытаются налить ему во время встреч, но пьют все равно сами. "Мне нравится алкоголь", – признался артист. Однако на сцену он всегда выходит трезвым, чтобы контролировать каждую мелочь.
Исполнитель рассказал, что уже сейчас не может работать столько, сколько раньше. Иногда он берет выходные и проводит время либо в поездках, либо в своем загородном особняке. Григорий Лепс любит расслабляться во время пеших прогулок, а также плавает в собственном бассейне.
В свои 59 лет звезда находится в отличной форме. Однако никаких секретов у певца нет. Он отметил, что важно прекратить переедать и не увлекаться поздними приемами пищи. От сладкого Лепс отказался, а кофе пьет только по утрам.
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