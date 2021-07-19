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Шоу-бизнес
Тысяч 600-700 стоит: щедрый Лепс балует своего любимчика Панайотова шикарными подарками

Тысяч 600-700 стоит: щедрый Лепс балует своего любимчика Панайотова шикарными подарками

В 5-м сезоне "Голоса" Александр Панайотов был в команде Григория Лепса. А после окончания вокального проекта Первого канала молодой певец подписал контракт с продюсерским центром Григория Лепса сроком на пять лет – наставник начал заниматься раскруткой артиста в шоу-бизнесе. Об отношениях с Лепсом сегодня Панайотов рассказал в эксклюзивном интервью "Дни.ру" на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".
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"Гриша очень переживает за мой голос, – признался Панайотов. – Он следит за ним даже больше, чем за своим – прислушивается ко всем моим нотам. Даже если мне кажется, что я пою сегодня великолепно, он может сказать, что что-то не в порядке, попросит по-отечески быть аккуратнее".

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 Александр Сергеевич Панайотов

Александр Сергеевич Панайотов певец

По словам Панайотова, Лепс никогда не повышал на него голоса, не матерился. И характер у него не ужасный, как порой кажется со стороны. "Гриша в этом плане абсолютно простой, надо лишь быть с ним честным, – пояснил Александр. – Да, он сложный, но, как и любой другой артист, он очень тонкий человек. Хотя и кажется внешне серьезным, на деле же очень серьезный и ранимый".

В ухе Панайотова – подарок от Лепса. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Рассказал Панайотов и про шикарные подарки, которые они с Лепсом делают друг другу. "Мне он подарил каратик в ухо", – похвастался певец эффектной серьгой в левом ухе. Стоит такое украшение сегодня, по слухам, тысяч 600-700. Но, как говорится, по доходу и расход.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"А я дарю ему Brioni (известный итальянский дом моды – Прим. ред.) – одна из его самых любимых марок одежды, – признался исполнитель. – Там и парфюм, и аксессуары".

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 19 июля 2021, 08:29
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Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников

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