"Могла бы и лучше": Лепс разнес дебют собственной дочери на сцене

Наследница Григория Лепса Инга пять лет назад участвовала в шоу "Голос" Первого канала. Певец до сих пор не понял, зачем ей это было нужно.

В 2016 году исполнитель, сидевший в жюри телепроекта, не повернулся к дочери, поскольку не узнал с первых нот ее голоса. Григорий Лепс рассказал, что в то время он ничего не знал о планах Инги – его поставили перед фактом.

Мотивов наследницы музыкант не понял. По его словам, девушка никогда не высказывала желания петь. Григорий Лепс отметил, что спела она неплохо. При этом он добавил, что "могла бы и лучше". Артист заявил, что не собирался тащить дочь за уши.

Певец серьезно поговорил с наследницей. Он сказал, чтобы та занялась вокалом и наняла себе педагога, а затем они бы вернулись к разговору спустя год. Григорий Лепс отметил, что старается доходчиво объяснить своим детям, "что такое хорошо, а что такое плохо" в жизни. Правда, воспитанием отпрысков в основном занимается его жена.

Напомним, в 2016 году Инга Лепсверидзе спела на шоу "Голос" композицию на английском языке. Никто из жюри к девушке не повернулся.

Как писали "Дни.ру", ранее Григорий Лепс заявлял, что у него нет особенных требований к избранникам дочерей. Для звездного отца главное, чтобы мужчина был обеспеченным

