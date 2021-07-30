"Все ладони в мозолях": изувеченный Соседов рассказал о дорогостоящем подарке Кравец

Утро знаменитости начиналось прекрасно, но предвкушение ярких впечатлений быстро было нарушено серьезной травмой ноги. СМИ распустили слухи о том, что Соседов якобы практически не может передвигаться, а на восстановление уйдет несколько месяцев. Именно тогда в игру вступила известный звездный дизайнер, Аника Керимова, и Алена Кравец. Первая пообещала изготовить для журналиста элитные костыли со стразами, за доставку которых и решила взяться звездная блондинка.
Новость распространили некоторые издания. Сообщалось, что стоимость оборудования должна была составить около 200 тысяч рублей, а дизайн должен был быть необычным – в цвете белорусского флага. Сама Алена Кравец рассказывала, что от денег Сергей Соседов отказался, но попросил помочь ему с передвижением. Дива предоставила ему свой элитный автомобиль, водителя, а также предложила пройти реабилитацию в ее особняке.
Музыкальный критик отметил, что никакие элитные костыли к нему так и не прибыли. Сейчас он находится в Москве, а Алена и правда звонила ему в один из первых дней травмы. Однако тогда предложение помочь он воспринял "как шутку". Он крайне волновался, что просто не сможет доехать до дома и в итоге попросил знаменитую блондинку помочь с этим, так как ходить на костылях "тяжело".
По словам Сергея Соседова, ни о каких элитных костылях он не слышал. В Витебске ему дали подлокотные костыли. Однако при передвижении с их помощью критик испытывает серьезные неудобства. "Все ладони в мозолях", – признался он.
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