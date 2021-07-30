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Шоу-бизнес
"Все ладони в мозолях": изувеченный Соседов рассказал о дорогостоящем подарке Кравец

"Все ладони в мозолях": изувеченный Соседов рассказал о дорогостоящем подарке Кравец

Поездка Сергея Соседова на "Славянский базар" изначально не должна была состояться. Казалось, что все было против. 19 июля критик получил травму во время утренней гимнастики.
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Утро знаменитости начиналось прекрасно, но предвкушение ярких впечатлений быстро было нарушено серьезной травмой ноги. СМИ распустили слухи о том, что Соседов якобы практически не может передвигаться, а на восстановление уйдет несколько месяцев. Именно тогда в игру вступила известный звездный дизайнер, Аника Керимова, и Алена Кравец. Первая пообещала изготовить для журналиста элитные костыли со стразами, за доставку которых и решила взяться звездная блондинка.

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Новость распространили некоторые издания. Сообщалось, что стоимость оборудования должна была составить около 200 тысяч рублей, а дизайн должен был быть необычным – в цвете белорусского флага. Сама Алена Кравец рассказывала, что от денег Сергей Соседов отказался, но попросил помочь ему с передвижением. Дива предоставила ему свой элитный автомобиль, водителя, а также предложила пройти реабилитацию в ее особняке.

Музыкальный критик отметил, что никакие элитные костыли к нему так и не прибыли. Сейчас он находится в Москве, а Алена и правда звонила ему в один из первых дней травмы. Однако тогда предложение помочь он воспринял "как шутку". Он крайне волновался, что просто не сможет доехать до дома и в итоге попросил знаменитую блондинку помочь с этим, так как ходить на костылях "тяжело".

По словам Сергея Соседова, ни о каких элитных костылях он не слышал. В Витебске ему дали подлокотные костыли. Однако при передвижении с их помощью критик испытывает серьезные неудобства. "Все ладони в мозолях", – признался он.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 июля 2021, 11:57 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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