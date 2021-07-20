Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова

Врачи сообщали "Дни.ру", что ближайшие два месяца Сергею Соседову предстоит ходить на костылях. Как выяснилось – гламурных.

"Сегодня утром раздался звонок с белорусского номера – вероятно, от поклонников или покровителей Сергея, – и меня попросили изготовить для него гламурные костыли, – рассказала "Дни.ру" звездный дизайнер Аника Керимова. – Заказчик уже внес предоплату– пятьдесят тысяч рублей".

Всего же шикарные гламурные костыли обойдутся в двести тысяч рублей. "Они будут в цвете белорусского флага, – говорит Керимова. – С элементами традиционного белорусского орнамента, декорированные кристаллами Swarovski . Работа трудоемкая, поэтому мои сотрудники будут работать всю ночь, чтобы скорее сдать заказ. Потом костыли отправят в Беларусь Сергею".

Помочь с доставкой вызвалась актриса и певица Алена Кравец, знакомая с Сергеем Соседовым по ток-шоу. Она хочет сама на машине отвезти их в витебскую больницу. "Надеюсь, Сережа скоро станет на ноги, – говорит светская львица. – И будет всех нас радовать своими новыми фееричными выступлениями. Я же планирую отправить ему не только костыли, продукты и одежду, но и предложу со мной уехать в Москву – у меня есть хорошие клиники, доктора, которые помогут быстро поправиться. Так же готова взять на себя и его реабилитацию – знаю, что Сергей не самый богатый человек, что ему нужна помощь".