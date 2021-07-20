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Шоу-бизнес
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова

Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова

Всего два дня наслаждался гостеприимностью и хлебосольностью Беларуси музыкальный критик Сергей Соседов. Он радовался, что попал на любимый фестиваль "Славянский базар в Витебске", благодарил своих поклонников в высших эшелонах власти за оказанное внимание и уважение. А потом случилось несчастье он оказался в больнице с серьезными разрывом ахиллова сухожилия. Итог – операции, гипс, и восстановление, которой займет не менее шести недель.
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Врачи сообщали "Дни.ру", что ближайшие два месяца Сергею Соседову предстоит ходить на костылях. Как выяснилось – гламурных.

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"Сегодня утром раздался звонок с белорусского номера – вероятно, от поклонников или покровителей Сергея, – и меня попросили изготовить для него гламурные костыли, – рассказала "Дни.ру" звездный дизайнер Аника Керимова. – Заказчик уже внес предоплату– пятьдесят тысяч рублей".

Всего же шикарные гламурные костыли обойдутся в двести тысяч рублей. "Они будут в цвете белорусского флага, – говорит Керимова. – С элементами традиционного белорусского орнамента, декорированные кристаллами Swarovski . Работа трудоемкая, поэтому мои сотрудники будут работать всю ночь, чтобы скорее сдать заказ. Потом костыли отправят в Беларусь Сергею".

Помочь с доставкой вызвалась актриса и певица Алена Кравец, знакомая с Сергеем Соседовым по ток-шоу. Она хочет сама на машине отвезти их в витебскую больницу. "Надеюсь, Сережа скоро станет на ноги, – говорит светская львица. – И будет всех нас радовать своими новыми фееричными выступлениями. Я же планирую отправить ему не только костыли, продукты и одежду, но и предложу со мной уехать в Москву – у меня есть хорошие клиники, доктора, которые помогут быстро поправиться. Так же готова взять на себя и его реабилитацию – знаю, что Сергей не самый богатый человек, что ему нужна помощь".

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 20 июля 2021, 13:18

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