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Шоу-бизнес
Белокурый ангел-хранитель: Кравец забирает в свой шикарный рублевский особняк обездвиженного Соседова

Белокурый ангел-хранитель: Кравец забирает в свой шикарный рублевский особняк обездвиженного Соседова

Десять дней минуло после несчастья, постигшего Сергея Соседова в Витебске. Музыкальный критик делал гимнастику в своем гостиничном "люксе", где и порвал ахиллово сухожилие. А далее – невозможная боль, страшный крик, скорая помощь, операция...
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"Мою правую ногу упаковали в гипс на 3/4, и теперь мне предстоит два месяца лежать и изредка вставать и ходить на костылях, от которых у меня уже мозоли на ладонях. Но делать нечего, нужно смириться. Наступает возраст кошмаров и болезней", – говорит Соседов.

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Главная светская львица страны Алена Кравец несчастье со знаменитым музыкальным критиком приняла очень близко к сердцу. Она вообще славится своей сердобольностью, участливостью, постоянным желанием творить добро на всей земле.

"Я сразу же позвонила Сергею и узнала, нуждается ли он в чем-то, – рассказала "Дни.ру" Алена. – Он поблагодарил меня за внимание, сказал, что витебские врачи сделали все возможное, чтобы поставить его на ноги. Но все равно реабилитация будет долгой".

"Сергей отказался от денег, но спросил, не смогу ли помочь с машиной и водителем, которые несколько раз свозили бы его на осмотр и процедуры в поликлинику, – продолжает Кравец. – Разумеется, я дам ему и свой комфортный белый "Мерседес", и водителя".

Сергей Соседов живет в довольно скромной, если сравнивать со звездами, квартире. "Поэтому я предложила ему пройти реабилитацию в моем шикарном рублевском особняке, – рассказала Кравец. – У меня там не замок, как у Аллы Пугачевой, но есть все условия для комфортного пребывания. И я обеспечу для Сергея уровень шикарного отеля".

Для изувеченного Соседова Кравец станет, таким образом, белокурым ангелом-хранителем. И участие Алены очень поможет Сергею поскорее восстановиться перед съемками в белорусском "Х-факторе", где он согласился появиться вместе с Ольгой Бузовой.

Ранее Алена Кравец приглашала к себе на постоянное место жительство актрису Светлану Светличную. У 81-летней звезды фильма "Бриллиантовая рука" случился конфликт с родственниками – ее затравили сын и внучка. А светская львица хотела защитить артистку. "Я сейчас стараюсь, чтобы меня защищала полиция. А дом я свой люблю и я не могу в таком возрасте менять постель. Я такой человечек, да. Спасибо ей, она очень добрая, теплая и красивая. Спасибо за заботу!" – ответила тогда на приглашение Светличная.

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Фото: www.instagram.com/ kravetsalena
Автор: 28 июля 2021, 09:55
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комментарии

Ответить:

Гость811636
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ё..<цензура>..а..р..и..
Гость811636
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о гусь и гагарочка
она еще взвоет и в шоу к малахову побежит, когда к соседушке <цензура> в гости побегут
1

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