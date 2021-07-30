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Шоу-бизнес
"Оль – тебе чего надо?": жалующуюся на Шепелева Орлову жестко приложили

"Оль – тебе чего надо?": жалующуюся на Шепелева Орлову жестко приложили

Скандальный блогер Лена Миро высказалась по поводу того, что вот уже шесть лет Ольга Орлова нападает на телеведущего. Поводом тому служит то, что шоумен не дает крестной видеть своего сына Платона.
прочитано 917 раз

В последний раз певица видела ребенка, когда тому было два года. Затем Дмитрий Шепелев оградил наследника от подруг и родных покойной избранницы и матери мальчика – Жанны Фриске.

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Ольга Юрьевна Орлова певица

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

После этого на телеведущего обрушилась лавина негатива от Ольги Орловой. Звезда, являющаяся подругой скончавшейся артистки, по сей день стремится видеться с ее сыном и своим крестником. Она часто упрекает шоумена в жестокосердии и мстительности.

Жалобы исполнительницы вызвали резкую критику у блогера. Лена Миро призвала Ольгу Орлову угомониться. Она обратила внимание на то, что Дмитрий Шепелев все эти годы просто не отвечает на нападки оппонентов.

Блогер напомнила, что Платону уже восемь лет. Она искренне не понимает, почему за все эти годы Ольга Орлова не может успокоиться и принять позицию отца ребенка. Миро отметила, что мальчик ее просто не знает, и им будет не о чем разговаривать. "Оль — тебе чего надо?", – вопрошает светская обозревательница.

Блогер считает, что теледива хочет показать публике, какая она "миленькая", увидевшись с Платоном раз в полгода. Напомним, после кончины Жанны Фриске от рака шесть лет назад у Дмитрия Шепелева окончательно испортились отношения с ее родителями. Он принял решение не давать бабушке и деду видеть внука.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 июля 2021, 08:55 Источник: "Живой журнал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как растет сын Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

128765
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ее надо изолировать или в поликлинику сдать для опытов бу га га
Гость816180
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Дима ты абсолютно прав что не даёшь этим пресмыкающим вдеть твоего сына.
128765
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губы как <цензура>
565
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и никак не угомонится эта амёба орлова, пиарится именем Жанны и Шепелева, гумоза серая
1

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