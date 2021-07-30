"Оль – тебе чего надо?": жалующуюся на Шепелева Орлову жестко приложили

В последний раз певица видела ребенка, когда тому было два года. Затем Дмитрий Шепелев оградил наследника от подруг и родных покойной избранницы и матери мальчика – Жанны Фриске.
После этого на телеведущего обрушилась лавина негатива от Ольги Орловой. Звезда, являющаяся подругой скончавшейся артистки, по сей день стремится видеться с ее сыном и своим крестником. Она часто упрекает шоумена в жестокосердии и мстительности.
Жалобы исполнительницы вызвали резкую критику у блогера. Лена Миро призвала Ольгу Орлову угомониться. Она обратила внимание на то, что Дмитрий Шепелев все эти годы просто не отвечает на нападки оппонентов.
Блогер напомнила, что Платону уже восемь лет. Она искренне не понимает, почему за все эти годы Ольга Орлова не может успокоиться и принять позицию отца ребенка. Миро отметила, что мальчик ее просто не знает, и им будет не о чем разговаривать. "Оль — тебе чего надо?", – вопрошает светская обозревательница.
Блогер считает, что теледива хочет показать публике, какая она "миленькая", увидевшись с Платоном раз в полгода. Напомним, после кончины Жанны Фриске от рака шесть лет назад у Дмитрия Шепелева окончательно испортились отношения с ее родителями. Он принял решение не давать бабушке и деду видеть внука.
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