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Шоу-бизнес
Неожиданные факты об Алине Кабаевой всполошили народ

Неожиданные факты об Алине Кабаевой всполошили народ

Алина Кабаева – пожалуй, самая загадочная звезда российского спорта и медиапространства. О ее жизни ходят всевозможные слухи, а любой ранее неизвестный штрих биографии горячо обсуждается публикой.
прочитано 208 раз

Журналисты собрали информацию о личной жизни художественной гимнастки, политическом и общественном деятеле и благотворителе. Профессиональный путь Алины Кабаевой является громкой историей успеха, которую знают многие. Частная же жизнь для поклонников остается тайной за семью печатями.

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 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

Родители Алины Кабаевой – профессиональные спортсмены, которые смогли привить любовь к спорту и дочери. Мама Любовь Михайловна была баскетболисткой и выступала за сборную Узбекистана. Отец Марат Вазыхович – чемпион по футболу, много лет проработавший тренером. Младшая сестра спортсменки – фехтовальщица, позднее ушедшая в юриспруденцию.

Изначально Алину Кабаеву хотели отдать в секцию фигурного катания. Но из-за жаркого климата в родной стране остановились на гимнастике. По имеющейся информации, в 2001 году Алина Кабаева была дисквалифицирована за использование запрещенного препарата.

С рождения будущая звезда была мусульманкой, но 16 лет назад сменила веру на христианство. По некоторым данным, первой любовью Алины Кабаевой был капитан милиции. Но отношения у пары не переросли в супружеские.

Ходят слухи, что Алина Кабаева родила сына, назвав Дмитрием. СМИ и общественность гадал, кто мог стать отцом предполагаемого наследника гимнастки. По этому поводу ходили безумные слухи, которые официально не подтверждены. Поговаривают, что появившегося на свет малыша записали по документам как сына Лейсан. Это известие в свое время всполошило народ и, как любая подробность, горячо обсуждалась в Сети.

На заре карьеры народ бурно обсуждал густые брови Алины Кабаевой. Сейчас этим никого не удивишь, но в то время мода была другой.

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Фото: BEAUTIFUL SPORTS / U. Fassbender / www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2021, 08:38 Источник: Cosmopolitan ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

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