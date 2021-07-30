"Все разбежались": Волочкова в расстегнутых шортах напугала народ

На этот раз Анастасия Волочкова опубликовала фотографию на пляже. На кадре она стоит в солнцезащитных очках, ярком лифчике и кислотно-зеленых шортах. Внимание поклонников привлек тот факт, что нижняя часть костюма оказалась расстегнута. Сама знаменитость не исправила "недочет" и отметила, что наслаждается своим отпуском, а на пляже почти нет людей.
Однако подписчики быстро выдвинули теорию. Они предположили, что около моря нет никого, потому что знаменитость просто распугала всех вокруг своим видом. "Что за пляж, на котором нет людей? Их разогнали перед съемкой?", "Некому шпагат показывать", "Все разбежались", "Просто взяла и распугала людей", "Где Вы – там всегда пусто, народ разбегается?" – писали они.
"Прошлись" комментаторы и по необычному внешнему виду Анастасии Волочковой. "Неужели другие шорты купить нельзя? Это просто ужас, и эта обувь", "Всех распугала купальниками", "Шорты видела на ней пять лет назад, почему грудь лежит", "Застряла в 90-х, колхоз", "А может застегнуть шорты то?", – возмутились пользователи Сети.
Нашлись и те, кто быстро встали на защиту кумира. Они указали, что все критикующие просто завидуют красоте артистки. "Фигура бомба, просто покажите все", "Как же Вы прекрасны", "Роскошная Настя", "Классный вид, шикарная девушка", "Вы просто вау, всем на зависть", – ахнули поклонники.
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