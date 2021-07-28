"Ну зачем?!": Волочкова в микро-трусах вызвала оторопь

Анастасия Волочкова отдыхает в Греции и ежедневно хвастается кадрами из жаркой страны. При этом балерина каждый раз так или иначе старается продемонстрировать свою преобразившуюся после похудения фигуру.

На сей раз королева шпагата позировала возле пальмы в бикини красного цвета. Причем его нижнюю часть лишь с натяжкой можно назвать трусиками – скорее, она похожа на маленькую тряпочку, еле скрывающую интимную часть тела звезды.

45-летняя Анастасия Волочкова сообщила о своем рационе, отметив, что даже на отдыхе придерживается легкого низкокалорийного питания. Танцовщица предпочитает листья салата и яйца всмятку.

Самые преданные поклонники осыпали стройную блондинку комплиментами. Но кадр вызвал и много негативных отзывов. Фолловеры пришли к выводу, что Анастасии Волочковой надо завязывать с похудение, поскольку ее формы перестали быть женственными.

К тому же, некоторые отметили, что балерина выбирает излишне откровенные купальники для своих фотосессий. "Пальма и бревно", "Одна и та же поза... один и тот же пейзаж... одни и те же реплики из года в год", "Боже, какие не женственные формы", "Трусы все портят", "Неужели ей не стыдно за себя?", "Ну зачем?!", "Где бедра?", – раскритиковали Анастасию Волочкову россияне. Ранее подписчики забеспокоились за здоровье звезды, посчитав, что она выглядит крайне истощенной.