"Ну зачем?!": Волочкова в микро-трусах вызвала оторопь

На сей раз королева шпагата позировала возле пальмы в бикини красного цвета. Причем его нижнюю часть лишь с натяжкой можно назвать трусиками – скорее, она похожа на маленькую тряпочку, еле скрывающую интимную часть тела звезды.
45-летняя Анастасия Волочкова сообщила о своем рационе, отметив, что даже на отдыхе придерживается легкого низкокалорийного питания. Танцовщица предпочитает листья салата и яйца всмятку.
Самые преданные поклонники осыпали стройную блондинку комплиментами. Но кадр вызвал и много негативных отзывов. Фолловеры пришли к выводу, что Анастасии Волочковой надо завязывать с похудение, поскольку ее формы перестали быть женственными.
К тому же, некоторые отметили, что балерина выбирает излишне откровенные купальники для своих фотосессий. "Пальма и бревно", "Одна и та же поза... один и тот же пейзаж... одни и те же реплики из года в год", "Боже, какие не женственные формы", "Трусы все портят", "Неужели ей не стыдно за себя?", "Ну зачем?!", "Где бедра?", – раскритиковали Анастасию Волочкову россияне. Ранее подписчики забеспокоились за здоровье звезды, посчитав, что она выглядит крайне истощенной.
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