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Шоу-бизнес
Волочкову умоляют перестать сниматься голой

Волочкову умоляют перестать сниматься голой

Анастасия Волочкова любит эпатировать публику. Она не стесняется показать свое тело. Но на этот раз балерина удивила всех.
прочитано 415 раз

Анастасия Волочкова проводит отдых в Греции. Она поселилась на вилле своих друзей. В распоряжении танцовщицы оказались не только просторные элитные апартаменты с видом на море, но и большой бассейн с шезлонгами и благоухающим садом.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

45-летняя танцовщица ежедневно отчитывается перед поклонниками о своем роскошном отпуске и выкладывает в "Инстаграм" свежие снимки. Все без исключения производят настоящий фурор.

На днях бывшая прима Большого театра удивила всех преображением. Она оделась! Балерина сфотографировалась в элегантном длинном платье на фоне моря.

"Я и море... Море мне идет?" – написала Анастасия Волочкова.

Поклонники не без зависти отметили, что море идет всем. Но конечно, им сразу бросился в глаза наряд Волочковой. Ведь на ней были не трусы и купальники, а настоящее платье.

"Какая красивая Вы здесь. Платье Вам идет. В голом виде больше не фоткайтесь", – умоляли подписчики.

Ранее Анастасия Волочкова надела красное микро бикини меньше обычного. Балерина сразила наповал откровенным снимком, на котором предстала в алом купальнике рядом с пальмой. Купальник был настолько мал, что она даже не стала делать в нем классический шпагат.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2021, 21:12 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость810740
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а ей что с гуся вода.она зенки зальёт и хот трын трава.алкашка
Гость 124748
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в этом сарафане было уже в Москве *я и аэропорт*,только там цветы еще были,похоже завяли,а других не купила..как же надо настасье достать всех своими голыми фотками,что бы те,для кого выставляются все фотографии,умоляли её одеваться,прежде,чем фотку сделать...
Гость816369
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Горбатую могила исправит или не исправит, тут Кащенко
1

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