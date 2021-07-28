Волочкову умоляют перестать сниматься голой

Анастасия Волочкова проводит отдых в Греции. Она поселилась на вилле своих друзей. В распоряжении танцовщицы оказались не только просторные элитные апартаменты с видом на море, но и большой бассейн с шезлонгами и благоухающим садом.
45-летняя танцовщица ежедневно отчитывается перед поклонниками о своем роскошном отпуске и выкладывает в "Инстаграм" свежие снимки. Все без исключения производят настоящий фурор.
На днях бывшая прима Большого театра удивила всех преображением. Она оделась! Балерина сфотографировалась в элегантном длинном платье на фоне моря.
"Я и море... Море мне идет?" – написала Анастасия Волочкова.
Поклонники не без зависти отметили, что море идет всем. Но конечно, им сразу бросился в глаза наряд Волочковой. Ведь на ней были не трусы и купальники, а настоящее платье.
"Какая красивая Вы здесь. Платье Вам идет. В голом виде больше не фоткайтесь", – умоляли подписчики.
Ранее Анастасия Волочкова надела красное микро бикини меньше обычного. Балерина сразила наповал откровенным снимком, на котором предстала в алом купальнике рядом с пальмой. Купальник был настолько мал, что она даже не стала делать в нем классический шпагат.
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