Губерниев заявился к Бузовой после публичной порки

В конфликте звезд намечается примирение. Дмитрий Губерниев предложил Ольге Бузовой совместный проект.

В июне в эфире программы "Все на Матч" между коллегами произошла словесная перепалка. В своем стиле Дмитрий Губерниев дерзко унизил Ольгу Бузову и обвинил в непрофессионализме и злопоупотреблении алкогольными напитками. Девушка даже не смогла сдержать слез. После комментатор публично принес извинения и отметил, что телеведущая стойко вытерпела все нападки с его стороны.

Теперь же Дмитрий готов даже поработать с Ольгой. Недавно появилась информация, что Губерниев предложил Бузовой вести совместный проект. Однако ответа от теледивы не поступило. Добиваться расположения Бузовой Губерниев не намерен, поэтому имеет продюсеров для задуманного шоу.

"Мы со своей стороны попытались что-то сделать, но Ольга куда-то уехала, у нее какие-то съемки и так далее. Больше таких попыток мы не затевали и вряд ли будем затевать. Если кто-то хочет выступить продюсером – пожалуйста, я готов", – отметил Дмитрий.

Отметим, что это далеко не первый публичный конфликт Ольги Бузовой. Недавно между ней и звездой "Дома-2" Владом Кадони разразилась ссора. Бывший коллега и друг обвинил певицу в хайпе и предательстве, а также заявил, что не намерен терпеть подобное отношение. Всю подноготную дружбы Влад рассказал на странице в социальных сетях.

Также между Бузовой и Михалковым зреет очередной скандал. Режиссер обвинил Бузову в бесталанности и предложил не на сцене играть, а билеты в театр продавать. На такую дерзость Ольга заявила, что не ожидала таких низких слов от мэтра, и призвала в следующий раз высказывать критику ей лично.