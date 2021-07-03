Униженная Бузова дала отпор Михалкову

Никита Михалков посоветовал Ольге Бузовой для начала продавать билеты в театре. На это телеведущая дерзко отреагировала.

Участие экс-ведущей "Дома-2" в постановке МХАТа вызвало массу негодования среди коллег и обывателей. Девушку обвиняли в бесталанности, хайпе и желании получить финансовую выгоду. Однако на сторону Ольги Бузовой встали худрук и режиссер театра, заявив, что в звезде прячется настоящий актерский талант.

Одним из критиков новой деятельности Бузовой стал Никита Михалков. Культовый режиссер порекомендовал певице сперва стать билетером в театре, а уже после лезть на сцену. Также Никита Сергеевич заявил, что участие подобных медийных персон в театральных постановках порочит честь настоящей актерской профессии и имидж МХАТа. Ольга не выдержала такой дерзости и смело ответила ненавистнику.

Бузову больше всего оскорбил тот факт, что Михалков не высказал замечания ей лично, а сделал это на всеобщее обозрение. По словам звезды, у Надежды Михалковой есть ее номер телефона, а значит, Никита Сергеевич мог поговорить с Ольгой один на один.

"Мною уважаемый мэтр кино, обладатель премии "Оскар" позволяет себе публично оскорблять меня и указывать, в какую профессию мне идти... Если вы хотели мне что-то сказать и высказаться о моей игре, могли бы взять у Нади телефон и позвонить", – заявила Ольга Бузова.

Также телезвезда пригласила Никиту Михалкову на следующий спектакль с ее участием и попросила высказать все замечания в ее гримерной комнате.

Напомним, что недавно между Ольгой Бузовой и Владом Кадони также разразился скандал. Экс-коллега и друг обвинил певицу в неверности и продажности.