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Шоу-бизнес
Униженная Бузова дала отпор Михалкову

Униженная Бузова дала отпор Михалкову

Никита Михалков посоветовал Ольге Бузовой для начала продавать билеты в театре. На это телеведущая дерзко отреагировала.

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Участие экс-ведущей "Дома-2" в постановке МХАТа вызвало массу негодования среди коллег и обывателей. Девушку обвиняли в бесталанности, хайпе и желании получить финансовую выгоду. Однако на сторону Ольги Бузовой встали худрук и режиссер театра, заявив, что в звезде прячется настоящий актерский талант.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Одним из критиков новой деятельности Бузовой стал Никита Михалков. Культовый режиссер порекомендовал певице сперва стать билетером в театре, а уже после лезть на сцену. Также Никита Сергеевич заявил, что участие подобных медийных персон в театральных постановках порочит честь настоящей актерской профессии и имидж МХАТа. Ольга не выдержала такой дерзости и смело ответила ненавистнику.

Бузову больше всего оскорбил тот факт, что Михалков не высказал замечания ей лично, а сделал это на всеобщее обозрение. По словам звезды, у Надежды Михалковой есть ее номер телефона, а значит, Никита Сергеевич мог поговорить с Ольгой один на один.

"Мною уважаемый мэтр кино, обладатель премии "Оскар" позволяет себе публично оскорблять меня и указывать, в какую профессию мне идти... Если вы хотели мне что-то сказать и высказаться о моей игре, могли бы взять у Нади телефон и позвонить", – заявила Ольга Бузова.

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Публикация от Никита Михалков (@nikita__mikhalkov)

Также телезвезда пригласила Никиту Михалкову на следующий спектакль с ее участием и попросила высказать все замечания в ее гримерной комнате.

Напомним, что недавно между Ольгой Бузовой и Владом Кадони также разразился скандал. Экс-коллега и друг обвинил певицу в неверности и продажности.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 июля 2021, 14:49 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость789314
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Бузова, которая путает верблюда и жирафа и которая двух слов связать не в состоянии, дала отпор Михалкову.Смешно.Да пиарщик Антошка неделю думал-думал, что же ответить, вот и придумал откровенную глупость, типа опять 35-летнюю девочку Бузову обидели.Только разрыдаться осталось))
Гость789057
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ДУРА!!
%рен90%0лен
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чтоб не было,такого вновь конфуза,не стоит брать и на мытьё полов,такого вам ар буза!!!!девушку можно вывезти из деревни,деревню из девушки не вывезти никогда !!!
Гость785835
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Оля слишком много на себя берёт, возомнив себя невесть кем. Ей до справедливо высказавшегося Н.Михалкова в её адрес,как до Луны, как и до его личных звонков ей. Птица не того полёта, чтобы он ей звонил. И уж тем более не ей диктовать, как поступать Н.Михалкову, как и что, и где говорить. Не доросла ни до его уровня, ни до его авторитета, ни до его места в обществе и в мире театра и кино, ни элементарно до его возраста, его интеллекта, эрудиции и его образованности.
Гость791720
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Беспредельное УБОЖЕСТВО Бузова! Михалков пойдет к ней в гримерную обсуждать ее бездарность! До этого могло додуматься только это убогое существо! Тупая, уродливая, бездарная ГАДОСТЬ!
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