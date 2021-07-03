"В диком стрессе": Петров столкнулся с внезапным поворотом судьбы

Во время напряженной работы на Александра Петрова взвалились новые задачи. Личная жизнь артиста наладилась всему вопреки.

Съемки фильма "Стрельцов" помогли Александру Петрову и Стасе Милославской обрести совместное счастье. Их экранная любовь плавно перетекла в реальную — артисты до сих пор вместе и открыто демонстрируют свои отношения. Плотный рабочий график и спортивная тематика кино не помешали им закрутить роман. Никто из них не ожидал, что все сложится таким удачным образом.

Стася Милославская призналась журналу "7 Дней", что перед стартом съемок не была настроена на романтику. Она волновалась, что может потерять голос и подорвать здоровье. "Я была в диком стрессе — как всегда перед началом важного проекта", — выразилась знаменитость. Однако под воздействием Александра Петрова от напряжения актрисы не осталось и следа. Рядом с ним на стадионе "Торпедо" звезда поняла, что впереди настоящая яркая жизнь.

Напомним, фильм "Стрельцов" посвящен легендарному бомбардиру сборной Советского Союза. Эдуарду Стрельцову пророчили всемирную славу и почет, но его карьеру перечеркнули тюремное заключение и испорченная репутация. Александр Петров сообщил, что войти в роль знаменитого спортсмена ему удалось легко. Дело в том, что до съемок артист увлекался футболом, поэтому он просто наслаждался тренировками во время работы над созданием кино.

