Курбан Омаров рассказал о новой любви: Всегда меня выслушает

Пока телеведущая занимаемся бракоразводным процессом, Курбан Омаров проводит время с видеокамерой и занимается развитием личного блога.

Звездная пара поженилась шесть лет назад и на протяжении долгого времени хвасталась счастливой семейной жизнью. Также Бородина подарила Омаров дочь Теону.

Однако недавно в сети появились слухи о разладе в отношениях Ксении и Курбана. По мнению пользователей, причиной стали неравные финансовые возможности и многочисленные измены со стороны супруга. Последней каплей стала очередная интрижка мужа, после чего Бородина не выдержала и подала на развод.

Ксения непросто переживает сложный период. Сперва она выкладывала неоднозначные сторис и посты в Инстаграм, а сейчас и вовсе отправилась в отпуск в Армению. В это же время Курбан Омаров улетел в Казань, чтобы заняться продвижением личного блога. Мужчина в своих социальных сетях опубликовал фотографию видеокамеры. По его словам, именно с ней он проводит все свое время.

"Та, с кем я говорю часами. Она всегда меня выслушает", – иронично подписал Омаров.

Отметим, что недавно экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев прокомментировал скандал в отношениях Ксении и Курбана. Он заявил, что с самого начала заподозрил неладное. Рустам отметил, что профессиональная деятельность Курбана наполнена загадками: он занимается бизнесом, однако, официальных документов, подтверждающих это, нет. Единственное, чем занят избранник Бородиной, по мнению Солнцева, – это дрессировка домашних животных, с которыми Омаров часто выкладывает совместные фото и видео.