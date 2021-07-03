"Бомба": Каменских в прозрачном платье произвела фурор

Настя Каменских отдыхает с мужем Алексеем Потапенко в Мексике. Звезда поделилась с поклонниками яркими кадрами с отпуска.



Не секрет, что певица неравнодушна к культуре этой страны. В "Инстаграм" Настя Каменских разместила снимки, на которых позирует в необычным для себя образе.

Знаменитость примерила красивое платье из прозрачной ткани. Наряд был украшен нашивками в виде ярких цветов. Платье подчеркнуло женственную фигуру звезды.

Настя Каменских похвасталась, что фото будут опубликованы в журнале VIVA. Кадры произвели фурор среди фолловеров певицы. Они осыпали ее комплиментами, отметив, что наряд ей очень идет. "Богиня!", "Реально нереальная", "Шикарная", "Очаровательная Леди. Очень нежно и красиво", – высказались комментаторы.

Отметим, Настя Каменских любит дразнить публику откровенными фото. Многие ругают ее за это, считая, что замужней 34-летней певице негоже сниматься в таком виде. Сам же супруг артистки, судя по всему, не против смелых фотосессий жены.

Как писали "Дни.ру", в начале этого года Настя Каменских пережила трагедию в семье. У артистки умер отец. Исполнительница призналась, что это был самый страшный и сложный этап в ее жизни. На похороны она не поехала, так как захотела запомнить родителя живым и веселым.

