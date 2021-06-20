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Шоу-бизнес
Располневшая Каменских удивила народ

Располневшая Каменских удивила народ

Крупные бедра и пухлый живот Насти Каменских не смутили подписчиков.
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Артистка часто выкладывает откровенные фотографии. Настя Каменских не стесняется своего тела: голые снимки в постели или кадры в купальнике на берегу моря – привычное для певицы дело. Подписчики звезды восторженно реагируют на подобные посты и признаются, что у Насти восхитительная фигура и сильная женская энергия.

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Однако не так давно Каменских не могла похвастаться шикарными формами. Девушка весила на 20 килограммов больше. Об этом периоде артистка говорит без стеснения и даже публикует архивные фото. На днях Настя Каменских и поделилась одной из них. Подписчики без осуждения встретили снимок и ответили, что даже в таком весе звезда выглядит женственно и красиво.

Также многие отметили, что артистка удачно подбирает ракурс для своих фотосессией, из-за чего кажется еще стройнее, чем есть на самом деле.

Последние несколько лет Настя правильно питается, занимается спортом и следит за своим внешним видом, что по достоинству оценивают коллеги и поклонники.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Я поняла, что мы кушаем для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы кушать", – призналась Каменских.

Напомним, что в начале 2021 года Настя Каменских трагически потеряла отца. Певица призналась, что это был самый страшный и сложный этап в ее жизни. На похороны артистка не смогла приехать, так как захотела запомнить родителя задорным и живым.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Настя Каменских. Фото: www.instagram.com/ kamenskux
Автор: 20 июня 2021, 23:58 Источник: wday.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Настя Каменских сверкнула пышными формами в новом купальнике

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