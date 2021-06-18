"Интим за деньги": вскрылись скандальные подробности прошлого Каменских

Анастасия Каменских прославилась еще в середине нулевых задорными композициями в компании рэпера Потапа.

Карьеру девушка начала еще в подростковом возрасте, а в 18 уже снималась в клипах и записывала хиты. По словам артистки, у нее всегда было множество поклонников, некоторые из которых не гнушались делать красавице непристойные намеки.

"Конечно, мне предлагали интим за деньги", – призналась Настя Каменских. Как отметила певица, чаще всего это случалось в начале карьеры. Однако девушка никогда не соглашалась на подобное, так как была уверена, что должна добиться успеха без грязных историй. По словам звезды, ей было неприятно от подобных предложений.

Теперь Анастасия Каменских выступает сольно, а в работе ей помогает супруг Потап. Влюбленные долго скрывали отношения, объявив себя парой уже только после свадьбы. Поклонники ждут, когда у артистов появится наследник, однако певица предпочитает отшучиваться от вопросов о детях. Звезда мечтает о ребенке, но не торопит события.

Напомним, ранее стало известно, что Настя Каменских улетела с подругами в Мексику. В личном блоге артистка призналась: в какой-то момент поняла, что безумно устала, ей просто необходима перезагрузка и смена обстановки. В итоге звезда отправилась в Южную Америку. Правда, помимо отдыха, певица снимала собственное шоу "Девочки рулят".