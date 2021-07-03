"Посмотрите, какое дно!": оскорбленная Бузова ответила бывшему другу

Певица ответила ведущему шоу "Дом-2", с которым раньше была в дружеских отношениях. Шоумен ранее имел неосторожность отчитать артистку за то, что она отписалась ото всех ведущих телестройки в "Инстаграм". Влад Кадони назвал Ольгу Бузову лицемерной, поскольку, по его словам, они только недавно были вместе на дне рождения.
Звезду очень задело такое высказывание, и она с сарказмом ответила бывшему товарищу в соцсети. Исполнительница заявила, что многое видела в жизни, но каждый раз не перестает неприятно удивляться. "Посмотрите, какое дно!" — написала ведущая.
Некоторые поклонники посчитали, что Ольга Бузова высказалась вовсе не о Владе Кадони, а об экс-супруге, футболисте Дмитрии Тарасове. Ранее он запустил курс, рассказав об отношениях со знаменитостью. Многие сочли такой поступок спортсмена недостойным.
Напомним, сейчас Ольга Бузова находится в Африке. Звезда снимает там новое шоу для канала ТНТ.
Как писали "Дни.ру", ранее у певицы произошел конфликт с комментатором Дмитрием Губерниевым. Он оскорбил артистку, спросив, пьет ли она по утрам коньяк. Знаменитость расплакалась от таких слов.
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