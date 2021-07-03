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Шоу-бизнес
"Посмотрите, какое дно!": оскорбленная Бузова ответила бывшему другу

"Посмотрите, какое дно!": оскорбленная Бузова ответила бывшему другу

Ольга Бузова расстроена и шокирована резкой критикой Влада Кадони в свой адрес.
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Певица ответила ведущему шоу "Дом-2", с которым раньше была в дружеских отношениях. Шоумен ранее имел неосторожность отчитать артистку за то, что она отписалась ото всех ведущих телестройки в "Инстаграм". Влад Кадони назвал Ольгу Бузову лицемерной, поскольку, по его словам, они только недавно были вместе на дне рождения.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Звезду очень задело такое высказывание, и она с сарказмом ответила бывшему товарищу в соцсети. Исполнительница заявила, что многое видела в жизни, но каждый раз не перестает неприятно удивляться. "Посмотрите, какое дно!" — написала ведущая.

Некоторые поклонники посчитали, что Ольга Бузова высказалась вовсе не о Владе Кадони, а об экс-супруге, футболисте Дмитрии Тарасове. Ранее он запустил курс, рассказав об отношениях со знаменитостью. Многие сочли такой поступок спортсмена недостойным.

Напомним, сейчас Ольга Бузова находится в Африке. Звезда снимает там новое шоу для канала ТНТ.

Как писали "Дни.ру", ранее у певицы произошел конфликт с комментатором Дмитрием Губерниевым. Он оскорбил артистку, спросив, пьет ли она по утрам коньяк. Знаменитость расплакалась от таких слов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 3 июля 2021, 11:58 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гостья
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Что или кого, имел ввиду пиарщик ,который всегда пишет за бузову ,думает за неё, делает какие то заявления ,якобы от неё ,что вместе они делают так пьют ,пытаются показать, что востребованы ,а так одна пустота ,никому не нужная Больше пиарщик ищет, хоть какое то применение бузовой, нагло навязывая эту бездарную хоть куда то ,хоть кому то, с кем она покажется ,а то делать ей нечего ,поэтому по пять раз в месяц отдыхает
Доктор Рыбников
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Певица. Хватит стебаться. Брать в рот мужской детородный орган, обыгрывая микрофон и имитировать пение- это минетчица, а не певица. Временное явление- Бузова. Папик натешится вдоволь и не известно в каком районе Москвы будет опознание. У этих временных бабочек- короткий век
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