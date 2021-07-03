Для певицы МакSим подыскали место на кладбище

Стас Барецкий напомним, что его предложение с организацией похорон звезды осталось в силе. При этом он подчеркнул, что вовсе не желает исполнительнице гибели. По словам музыканта, он готов отдать певице МакSим свое место на Ваганьковском кладбище.
По словам Барецкого, оно находится недалеко от входа на погост и стоит порядка десяти миллионов рублей. Он же готов уступить его совершенно безвозмездно. Шоумен отметил, что не понимает нападок в свой адрес.
В пример он привел Иосифа Кобзона, который заранее готовил организацию собственных похорон. По мнению Барецкого, правильно к смерти относятся индусы.
В свою очередь продюсер Олеся Сазыкина выразила надежду на то, что певица МакSим выкарабкается и вернется к детям и семье. Ей неприятно, что многие сейчас не верят в выздоровление исполнительницы.
Напомним, певица МакSим была отправлена в больницу 15 июня. У знаменитости выявили пневмонию. Девушку ввели в медикаментозную кому. Сначала ее подключили к аппарату ИВЛ, а затем перевели на ЭКМО. У знаменитости на 80% поражены легкие.
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