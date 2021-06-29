"Чтобы не было, как с Фриске": сделано заявление о похоронах певицы МакSим

Пару недель назад певицу МакSим (Марина Максимова) госпитализировали с подозрением на ковид.

Несмотря на усилия врачей, состояние артистки до сих пор не удается стабилизировать. 38-летняя звезда находится в коме, с аппарата ИВЛ ее перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию. По словам близких, поражение легких достигло 80%, и уже даже самые преданные поклонники не верят, что МакSим выкарабкается. Единственное, что остается, – надеяться на чудо.

Шоумен и президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий заявил, что готов взять на себя организацию и все расходы на похороны Марины Максимовой, если лечение все же ей не поможет. Он отметил, что давно знаком с певицей, еще со времен, когда артист выступал вместе с группой "Ленинград". Тогда музыканты часто пересекались на всевозможных корпоративах. По словам Барецкого, ему ужасно жаль, что МакSим оказалась в таком положении.

При этом шоумен отметил, что нужно заранее планировать такие вещи, как похороны, чтобы не получилось, что человек умер, и неясно, как поступать дальше. Он считает, что нет ничего криминального в том, чтобы готовиться к проводам в последний путь еще при жизни. По словам шоумена, так в свое время поступил Иосиф Кобзон.

"На все нужно время, и особенно это касается поиска хорошего места на кладбище. Чтобы не было так, как с Жанной Фриске", – отметил Стас Барецкий.