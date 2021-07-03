"Жаль девушку": изменник Соколовский впутался в отношения с бывшей любовницей

Влад Соколовский после развода с Ритой Дакотой начал встречаться с начинающей певицей Ангелиной Сурковой.

Отношения пары развивались волнообразно: они то расставались, то снова сходились. Последний раз влюбленные прекратили встречаться пять месяцев назад, однако заверили, что сохранили дружеское общение.

Вероятно, оно и привело пару к новому витку романа. В личном блоге Влад Соколовский поделился несколькими снимками с Ангелиной Сурковой. По словам артиста, они с бывшей любовницей приняли решение начать все сначала. "Мы создали новые отношения. Те, о которых раньше мечтали (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал музыкант.

Правда, поклонники не сильно верят, что на этот раз у пары получится создать гармоничный союз. Многие считают, что, несмотря на громкие заявления о внутреннем росте, Влад Соколовский будет изменять своей подруге так же, как в случае с Ритой Дакотой.

"Главное что подруг у нее не было", "Главное ты не подведи", "Любовь сохраняется в тишине, берегите ее", "Как можно любить и быть независимым от человека?", "Надолго ли", "Как же пофиг. Ваша пара неинтересная, как и твоя подружка. Вангую ненадолго. В принципе нельзя верить ни одному слову Влада. Это так смешно со стороны", "Жаль девушку, ты ведь так же будешь ей изменять, как и Рите! Хотя, может это ее и устраивает", – написали в комментариях.