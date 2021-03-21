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Шоу-бизнес
Рита Дакота рассказала о свадьбе и втором ребенке

Рита Дакота рассказала о свадьбе и втором ребенке

Певица и ее избранник пока не спешат в ЗАГС. Между тем Рита Дакота уже примерно представляет, какой могла бы быть их свадьба.
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В 2018 году артистка со скандалом развелась с коллегой по цеху Владом Соколовским. От этих отношений у Риты Дакоты есть дочь Мия. Два года назад в жизни знаменитости появился другой мужчина – режиссер и клипмейкер Федор Белогай.

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 Рита Дакота

Рита Дакота певица, композитор

Рита не скрывает, что счастлива рядом с избранником. Между тем вновь идти под венец звезда пока не хочет. По словам Дакоты, она и Федор уже были в браке, гуляли на собственных свадьбах. Исходя из прошлого опыта влюбленные решили, что пышное бракосочетание с банкетом и кучей гостей им не подходит.

Если Дакота и Белогай все же решат расписаться, то, скорее всего, отпразднуют это дело путешествием на колесах по США в компании близких друзей. У влюбленных есть еще вариант – устроить на Гавайях тусовку серферов.

В ближайшее время вновь становиться мамой Рита Дакота тоже не собирается. Федор нашел общий язык с Мией и этого паре пока достаточно.

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Публикация от РИТА DАКОТА - ��СТАИ КИТОВ �� (@ritadakota)

Напомним, Рита Дакота развелась с Владом Соколовским узнав о неверности. Артистка выяснила, что избранник изменял ей все годы отношений и не с одной женщиной. Рита долго не могла оправиться от предательства.

В одном из интервью Влад Соколовский признался, что первопричиной его ветрености является психологическая травма. Как оказалось, в юношеские годы певец влюбился в девушку и начал с ней встречаться. Спустя пару месяцев после начала романа артист выяснил, что избранница спит со всеми подряд.

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Рита Дакота. Фото: www.instagram.com/ritadakota/
Автор: 21 марта 2021, 13:28 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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