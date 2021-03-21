Рита Дакота рассказала о свадьбе и втором ребенке

В 2018 году артистка со скандалом развелась с коллегой по цеху Владом Соколовским. От этих отношений у Риты Дакоты есть дочь Мия. Два года назад в жизни знаменитости появился другой мужчина – режиссер и клипмейкер Федор Белогай.
Рита не скрывает, что счастлива рядом с избранником. Между тем вновь идти под венец звезда пока не хочет. По словам Дакоты, она и Федор уже были в браке, гуляли на собственных свадьбах. Исходя из прошлого опыта влюбленные решили, что пышное бракосочетание с банкетом и кучей гостей им не подходит.
Если Дакота и Белогай все же решат расписаться, то, скорее всего, отпразднуют это дело путешествием на колесах по США в компании близких друзей. У влюбленных есть еще вариант – устроить на Гавайях тусовку серферов.
В ближайшее время вновь становиться мамой Рита Дакота тоже не собирается. Федор нашел общий язык с Мией и этого паре пока достаточно.
Напомним, Рита Дакота развелась с Владом Соколовским узнав о неверности. Артистка выяснила, что избранник изменял ей все годы отношений и не с одной женщиной. Рита долго не могла оправиться от предательства.
В одном из интервью Влад Соколовский признался, что первопричиной его ветрености является психологическая травма. Как оказалось, в юношеские годы певец влюбился в девушку и начал с ней встречаться. Спустя пару месяцев после начала романа артист выяснил, что избранница спит со всеми подряд.
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