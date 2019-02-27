Известная модель предсказала свою смерть

Аргентинская модель Наташа Хаит была найдена мертвой в воскресенье, 24 февраля. Предварительной причиной смерти врачи назвали инсульт, вызванный передозировкой наркотиками и чрезмерным употреблением алкоголя.

Однако друзья 41-летней манекенщицы уверены, что гибель звезды могли подстроить. Ранее Хаит не раз обвиняла многих известных спортсменов и политиков Аргентины в педофилии. Модель пообещала предоставить доказательства полиции. С тех пор она стала получать угрозы от недоброжелателей.

"Предупреждаю: я не собираюсь совершать суицид, я не собираюсь принимать кокаин, утонуть в ванной или застрелить себя. Если это произойдет, то это была не я. Сохраните этот твит", – написала девушка в своем Twitter-аккаунте в апреле прошлого года.

"Дни.ру" подготовили фоторепортаж об этом загадочном случае.