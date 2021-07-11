Дочь Меньшова сделала официальное заявление впервые после похорон

Актриса Юлия Меньшова опубликовала официальное обращение к поклонникам и журналистам. Артистка поблагодарила всех тех, кто поддержал ее в очень сложный момент – на днях знаменитость похоронила отца, известного режиссера Владимира Меньшова.
Ранее Меньшова просила репортеров и поклонников не беспокоить семью в период подготовки к прощанию. По словам Юлии, представители СМИ уважительно отнеслись к ее пожеланию. Журналисты держались на расстоянии и не обращались за комментарием. По словам Юлии, это позволило семье "в день похорон замкнуться в своем кругу".
Кроме того, актриса положительно оценила работу телевизионщиков. Сразу несколько российских каналов вспоминали о Меньшове в эфире. Отдельную благодарность Юлия адресовала Первому каналу, который посвятил весь день памяти ее отца.
По словам Юлии Меньшовой, ежедневно она получает тысячи сообщений с соболезнованиями от поклонников родителя. "Восприняли эту потерю, как свою —личную", – добавила актриса. Знаменитость бесконечно благодарна людям, которые не остались равнодушными к ее горю.
"Говорят, время лечит. Посмотрим…" – резюмировала знаменитость.
Как писали "Дни.ру", в конце июня известный режиссер Владимир Меньшов слег с коронавирусной инфекцией. Знаменитость госпитализировали. Первое время сообщалось, что кинематографист легко переносит недуг, затем новости о его состоянии перестали появляться в СМИ. 5 июля Владимира Меньшова не стало.
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