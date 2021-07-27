"Ехать далеко": Юлия Меньшова сбежала из Москвы после смерти отца

Артистка сообщила поклонникам в своем инстаграм-аккаунте, что отправилась путешествовать. "Ехать далеко. Долго", – написала знаменитость. Фолловеры предположили, что звезда решила таким образом развеяться после трагедии.
Юлия Меньшова уехала в Нижегородскую область. Она уже побывала в городе Городец. Ведущая поделилась несколькими снимками из поездки.
Напомним, режиссер Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля от последствий коронавируса. Церемония прощания прошла в Большом зале Дома кино. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище. Отметим, что вместе с ним лечилась от ковида и его жена – Вера Алентова. К счастью, звезду удалось спасти.
Ранее Юлия Меньшова рассказывала, что получает тысячи сообщений с соболезнованиями от поклонников отца. Она отмечала, что люди восприняли эту потерю, как личное горе. Ведущая поблагодарила россиян, которые не остались равнодушными к трагедии их семьи.
Напомним, Владимир Меньшов преподавал кинорежиссуру на Высших курсах сценаристов и режиссеров во ВГИКе. Вместе с женой они руководили в вузе актерско-режиссерской мастерской.
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