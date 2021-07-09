Что убитая горем Меньшова положила в гроб к отцу на похоронах

Тело знаменитого актера и режиссера Владимира Меньшова уже сутки покоится на Новодевичьем кладбище Москвы. А поклонникам создателя культового фильма "Любовь и голуби" не дает покоя вопрос – что положила в гроб дочь Владимира Валентиновича перед тем, как его опустили в могилу.

В апреле 2007 года, когда тут же, на Новодевичьем хоронили первого президента России Бориса Ельцина, на кадрах телетрансляции было видно, что его вдова что-то положила в гроб. Тогда появились разные догадки: крестик, обручальное кольцо... Много лет спустя Наина Иосифовна открыла тот личный секрет: "Я положила в гроб Бориса носовой платочек со своими слезами. С ним его и похоронили".

Перед кремацией стилиста Александра Шевчука, как рассказывали очевидцы, красивый парень положил туда небольшой сверток. Светская львица, актриса и певица Алена Кравец, которая много работала с Александром Шевчуком и дружила, тогда предположила, что это мог быть тюбик смазки.

А когда на Новодевичьем служители кладбища открыли крышку гроба для прощания с Владимиром Меньшовым, дочь режиссера подошла и достала из кармана небольшой пакет. Внутри, как пишет news.ru оказалось сыпучее вещество, которое Юлия и высыпала внутрь гроба.

Друзья предполагают, что пакетик дочери дал священник на отпевании в храме для предания земле на кладбище.

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"В том случае, когда священник не сопровождает гроб до могилы, происходит предание земле, – рассказали "Дни.ру" в церкви. – Освященная земля в пакетике кладется в начале отпевания на аналой рядом с "разрешительной молитвой". А в конце прощания, когда усопшего полностью закрывают покрывалом, поверх него крестообразно сыплется землю со словами из Псалтиря "Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущии на ней".