"Миллиона три минимум": безутешная Кравец заказала памятник по цене квартиры для своей крошки

В семье Алены Кравец большое горе. "Моей маленькой Николь больше нет, – плачет звезда. – Она отправилась в вечное путешествие на небесную радугу. Вчера вечером, пока я была на съемках, у нее остановилось сердечко. Врачи предлагали ей операцию, но сказали что на 90% у нее не выдержит сердечко. Берегли ее, как могли, все 8 лет. Сказать, как больно терять – ничего не сказать".



На похоронах любимой малышки Алена решила не экономить. "Я купила ей элитный гробик из массива дуба, красного дерева и ореха с позолоченными ручками и бархатом внутри – плачет Алена. – Он стоил 36 тысяч рублей, но мне для малышки не жалко. Хоронили же ее в белом шелковом платьице – как самую на свете".

От кремации любимицы Алена отказалась – гробик закопали недалеко от дома на Рублевке, где живет Кравец. А скоро там появится и оригинальный памятник.

"Я связалась с агентом знаменитого итальянского скульптора с просьбой сделать памятник, – рассказала Кравец. – Концепцию я объяснила – хотела, чтобы надгробное изваяние показывало мою скорбь, всю глубину и тяжесть потери. Памятник решили делать из белоснежного Каррарский мрамора (мрамор, добываемый в Апуанских Альпах на территории Каррары, считается одним из ценнейших сортов в мире – Прим. ред.). По предварительным подсчетам работа с доставкой и установкой обойдется примерно в три миллиона рублей. Но это ерунда, если учесть степень моей любви".

Стоит добавить, что за 3 миллиона рублей в Подмосковье и многих российских городах можно купить небольшую квартиру...

Установить памятник на могилке Алена планирует уже этой осенью, когда со дня смерти любимой собачки по кличке Николь исполнится полгода. На открытие Кравец позовет своих многочисленных звездных друзей – киевскую пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую, актера Никиту Джигурду, дизайнера Анику Керимову, балерину Анастасию Волочкову, блогера и эксперта ток-шоу Дениса Сорокина, критика Сергея Соседова, телеведущую Эвелину Бледанс.