Родители продали квартиру Хворостовского ради установки памятника

16 октября Артисту Дмитрию Хворостовскому исполнилось бы 57 лет. Уже два года его, увы, уже нет с нами. В день рождения баритона на его могиле на Новодевичьем кладбище был открыт памятник. Корреспондент "Дни.ру" побывал на торжественной церемонии.



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