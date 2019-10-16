Родители продали квартиру Хворостовского ради установки памятника

На открытие памятника пришли друзья Хворостовского, дети Максим и Нина, вдова Флоранс, родители. Стоит заметить, что бронзовый монумент работы Владимира Усова (автор памятников генерал-полковнику Караогланову, конструктору космических кораблей Бушуеву и олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Ярыгину) изготовлен и установлен на средства именно матери и отца Дмитрия – Александра Степановича и Людмилы Петровны.
Многие люди были бы и рады поучаствовать в создании монумента, но родители от помощи отказались. Они лично встречались со скульптором, утверждали эскизы, оплачивали работу.
Отец певца признался, что денег не хватало и семья даже продала квартиру Дмитрия. "В ней никто не жил, мы ее получили по наследству, а Диме она когда-то досталась от продюсера", – пояснил "Дни.ру" Александр Хворостовский.
Интересно, что скульптор начал работу над увековечиванием образа великого певца еще при его Дмитрия Александровича. А он любил динамику, движение, стихию...
"Много памятников видели, и только у Владимира Ильича Усова в памятнике почувствовали, что человек живой, сейчас что-то будет делать, как в полет пустится", ‒ признался отец Хворостовского. – В детстве Дима любил лепить из пластилина, особенно ему кони удавалось. Я даже хотел его отдать в Суриковское училище, но потом все-таки выбрали музыку".
Открывали памятник под звучащую из динамиков армию Демона "Не плач, дитя" в исполнении Дмитрия Хворостовского из оперы "Демон" Антона Рубинштейна. А потом хор "Геликона" спел 140-й Псалом "Да исправится молитва моя", которая обычно звучит на вечернях. И гости церемонии не могли сдержать слез...
Напомним, что память артиста уже достойна увековечена – одна из артистических уборных в театре "Геликон-опера" носит его имя, а при поддержке его близких друзей в ноябре 2018 года был установлен бюст Дмитрия Хворостовского. В сентябре 2019 года памятник Дмитрию Хворостовскому открыли на его родине, в Красноярске. Дело в том, что согласно завещанию певца, его тело кремировано, а прах разделен на две части. Одна из капсул захоронена на Новодевичьем кладбище, вторая – была доставлена на родину певца, в Красноярск и заложена на территории института искусств, который теперь носит имя Хворостовского.
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