Григорий Лепс высказался о блате у своих детей и помощи громкой фамилии

Филипп Киркоров и рэпер Давид Манукян (DAVA) представили клип на песню "Ролекс". Среди гостей был и Григорий Лепс, с которым встретился корреспондент "Дни.ру".



У 62-летнего Григория Лепса четверо детей от двух браков – 35-летняя Инга, 18-летняя Ева, 13-летняя Николь и десятилетний Иван. Но как им живется с таким родством? Тяготит оно их или помогает?

"Никому из моих наследников не мешало то обстоятельство, что они дети Григория Лепса, – признался певец "Дни.ру". – В школе и вузах к ним никогда не было особого отношения. Никакого блата, как некоторые думают, у моих детей нет и быть не может".

Лепс подчеркнул, что все его наследники принципиально носят другую фамилию – Лепсверидзе. Именно под ней в паспорте и значится сам Григорий Викторович. Но по ней, не будучи посвященным, трудно определить родство с известным исполнителем. А сами дети это лишний раз не афишируют.





Напомним, старшая дочь артиста Инга участвовала в слепых прослушиваниях пятого сезона вокального проекта Первого канала "Голос". Она там исполняла композицию на английском языке Not about angels из репертуара певицы Birdy. "Я думаю, папа меня не узнает, он слышал меня всего один раз, и это было уже давно", – размышляла девушка перед выступлением. Но Лепс узнал голос дочери с первых же тактов. Однако ни он, ни другие наставники проекта не повернулись к ней. "В одном месте было неплохо. Годик надо поработать тебе еще, пока рановато", – сказал тогда старшей дочери музыкант.

Вторая дочь Лепса – Ева – участница группы Cosmos Girls. Помимо нее туда входят дочь владельца футбольного клуба ЦСКА Саша Гинер и участница шоу "Голос. Дети – 5" Эден Голан.