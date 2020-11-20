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Старшая дочь представила Лепсу долгожданного избранника: Все довольны

Старшая дочь представила Лепсу долгожданного избранника: Все довольны

Григорий Лепс. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
36-летняя дочь Григория Лепса Инга Лепсверидзе долго была одинока. Она искала избранника, который походил бы на ее отца.
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Григорий Лепс отмечал, что у него нет особых требований к избранникам наследниц. Главное, чтобы мужчина был обеспеченным, считает артист. Похоже, его старшая дочь наконец такого нашла. Инга познакомила отца с Михаилом Плутахиным, режиссером, окончившим школу-студию МХАТ.

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Григорий Викторович Лепс певец

В беседе с журналистами наследница певца рассказала, что встреча с членами ее семьи прошла удачно. "Все довольны", – подчеркнула Инга. Помимо рождения в один и тот же день влюбленных объединили общие интересы. Они познакомились на съемках фильма.

Дочь Лепса долгое время жила в США. Там она окончила киноакадемию, после чего вернулась в Россию. Инга пишет сценарии для полнометражных фильмов и спектаклей. Также она планирует открыть школу актерского мастерства, где будут проходить различные мастер-классы.

Напомним, ранее певица Алина Гросу рассказала об отношениях с Григорием Лепсом. По словам украинской артистки, она вовсе не крутила роман с ним. Несмотря на то, что их связывала лишь работа, Алина относилась к Григорию как к отцу.

Автор: 20 ноября 2020, 14:51 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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