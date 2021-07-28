"Была просто удобной": Бывшая подруга Бородиной высказалась после новости о разводе

Наталья Пушкина опубликовала в Сети эмоциональную речь. Экс-наперсница Ксении Бородиной поделилась мнением о горьком прошлом.

Пока ведущая шоу "Дом-2" переживает болезненное расставание с мужем Курбаном Омаровым, ее жизнь не перестают обсуждать. В Сети успели оценить и измененную внешность Ксении Бородиной, и ее публикации, и даже стоимость дома, в котором звезда живет вместе с дочерьми. Внезапно всплыла история о том, как теледива избавилась от подруги Натальи Пушкиной. Одно из свежих заявлений этой женщины восприняли как итог ее неудачного общения с Ксенией Бородиной.

Дело в том, что разрыв отношений Натальи Пушкиной и Ксении Бородиной был не самым приятным. Ведущую "Дома-2" вывело из себя негативное высказывание подруги о ее младшей наследнице Теоне. Тогда теледива исключила приятельницу из чата "прачка", где они общались на непубличные темы. Недавно в личном блоге Натальи Пушкиной появилось странное послание. "Ко мне вернулось мое личное мнение. Самое страшное, что к этому никто был не готов, ведь целых два года я была просто удобной зайкой", — выразилась женщина.

Возможно, эмоциональная речь Натальи Пушкиной не связана с российской телеведущей, ведь женщины уже давно не поддерживают близкой связи и обзавелись другими подругами. Ксения Бородина предпочитает не высказываться по этому поводу, так как полностью погружена в новую жизнь без супруга. Пока личная жизнь трещит по швам, звезда "Дома-2" развлекается на курортах.