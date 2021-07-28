Разводящаяся с мужем Бородина кардинально изменилась

Телеведущая заметно преобразилась после разрыва с супругом-бизнесменом. Это видно невооруженным глазом – Ксения Бородина публикует свежие фото в своем инстаграм-аккаунте. Вот и сейчас знаменитость поделилась кадром, на котором выглядит очень сексуально.
Стиль звезды явно сильно изменился. Она стала отдавать предпочтение коротким обтягивающим платьям и юбкам и демонстрировать пышную грудь глубокими декольте. Ксения Бородина на сей раз предстала в салатовом мини-платье с разрезом, открывающем стройные ноги ведущей "Дома-2". Образ она дополнила зеленой модной сумочкой и белыми босоножками на высоком каблуке.
Теледива намекнула, что в браке с Курбаном Омаровым все было не так, как сейчас. Из комментария Ксении Бородиной следует, что у нее появился новый бойфренд, хотя официально она это не объявляла.
Напомним, сейчас Ксения Бородина отдыхает в Турции. Она посещает вечеринки в ночных клубах и наслаждается солнцем и морем.
Ранее звезда дала понять, что с Курбаном Омаровым. Еще до подачи заявления на развод ведущая переписала свою загородную недвижимость на мать.
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