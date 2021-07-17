Обнаженная Гагарина возбудила россиян: Умеет порадовать

Пока в Москве держится 30-градусная жара, Полина Гагарина решила провести время в бассейне, где спаслась от палящего зноя. Оседлав надувную косатку, певица сделала несколько снимков для своего инстаграм-аккаунта. Исполнительница хита "Обезоружена" разместила кадры накануне.
Гагарина не только опубликовала новые снимки, но и поделилась приятными новостями с подписчиками. Она сообщила, что в Москве во вторник, согласно прогнозу, будет 24 градуса тепла. Также певица рада, что в столице отменили QR-коды для посещения ресторанов и кафе. "Роскошные пятничные новости!", – написала Полина в "Инстаграм".
Интернет-пользователи обратили внимание на весьма откровенный внешний вид Гагариной на снимках. Ее купальник едва заметен. Женщины по-доброму позавидовали фигуре знаменитости, а возбужденные мужчины признались, что хотели бы оказаться косаткой, которую оседлала певица.
"Что за роскошная дама", "Полина – красотка", "Счастливая женщина", "Умеет порадовать не только своим творчеством", "Ох, хочу быть этой косаткой", – написали поклонники.
Напомним, ранее в Сети обсуждали выход Полины Гагариной, облаченной в латексный костюм. Фанаты были шокированы внешним видом артистки. Во-первых, не часто они видят такие наряды на артистке. Во-вторых, такая одежда, по мнению поклонников, очень неудобна во время жары.
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