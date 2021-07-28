Бывший муж о внезапном разводе с дочерью Одинцовой: Не загоняюсь по этому поводу

18 мая наследница ведущей Екатерины Одинцовой заявила о расставании со своим супругом. На тот момент прошло всего два месяца после таинства венчания.

Раскрывать причину такого резкого решения Дина Немцова не стала. Она лишь поделилась с поклонниками последними новостями. Однако 19-летняя звездная наследница отметила, что у нее была причина, чтобы пойти на такое. Теперь о разводе заговорил и бывший муж девушки.

Дмитрий Матевосов отметил, что резкое расставание стало сюрпризом и для него самого. Молодой человек утверждает, что и сам до конца не разобрался, что послужило поводом для разлада. Он подчеркнул, что у них были некоторые разногласия. Бывший супруг утверждает, что наследница Екатерины Одинцовой посчитала их союз обреченным, а он просто согласился. "Не загоняюсь поэтому поводу", – признался он.

При этом бывший муж Дины считает произошедшее полезным опытом, несмотря на то, что они были крайне разными. Молодой человек утверждает, что теперь будет более серьезно относится с женитьбе. По его словам, серьезной причины для расставания не было, но в таком юном возрасте любой конфликт может считаться роковым. Так и случилось.

По мнению экс-избранника дочери Екатерины Одинцовой, из всего их брака действительно неудачными были всего лишь несколько дней. "Все супер", – сообщил он. Молодой человек не жалеет ни о чем и благодарен бывшей возлюбленной.

