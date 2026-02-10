Екатерина Вячеславовна Одинцова телеведущая, журналист, редактор

Свои первые шаги на телевидении Екатерина Одинцова делала в качестве помощника режиссера музыкальных программ. Девушка также пробовала себя в роли корреспондента и телеведущего. Ее карьеру на телевидении Нижнего Новгорода можно считать крайне успешной. Спустя совсем небольшой промежуток времени после прихода на канал, Одинцова стала его лицом. Ей доверяли все топовые программы, интервью с первыми лицами, прямые включения с главных городских событий. На улицах ее узнавал буквально каждый второй прохожий. По меркам родного города Екатерина Одинцова стала настоящей звездой.

В Москву Одинцова впервые попала, когда решила поступить в Школу повышения квалификации для представителей региональных СМИ. В то время учебное заведение возглавлял Владимир Познер. Поступила она лишь со второго раза, и то ей пришлось буквально доказывать приемной комиссии, что она не просто красивая блондинка из провинции, а уже многого успела добиться на телевизионном поприще.

После окончания курсов ее тут же взяли на работу на телеканал НТВ. Екатерина Одинцова стала ведущей ночных выпусков новостей. Но данный формат не был ей особо интересен, поэтому вскоре она написала "заявление по собственному" и отправилась учиться в МГУ на журналистский факультет. В 2003 году Одинцова окончила вуз и получила диплом журналиста.

После этого перед Одинцовой открылась дорога на Первый канал. Начинала она как корреспондент, но очень скоро стала ведущей новостей, а впоследствии и шеф-редактором. С 2005 года Екатерина "переключилась" на авторские программы. В ее послужном списке такие передачи, как "Линия жизни", "День здоровья", "Мамина кухня". Тематика моды, дома и здоровья стали для нее определяющими.

В 2008 году ей предложили занять пост главного редактора глянцевого журнала Shopping Guide ("Я покупаю"). Даже несмотря на бушевавший в то время кризис, издание очень быстро вошло в когорту самых популярных и продаваемых. После этого успеха Одинцовой поступило еще более заманчивое предложение – возглавить телевизионный канал о моде World Fashion. И она согласилась. Случилось это в 2012 году. Параллельно Екатерина открыла свое собственное эвент-агентство PR TREND.