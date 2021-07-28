"Разносит потихоньку": показавшую себя без фильтров Боню затравили

В последнее время Викторию Боню часто критикуют за то, что она слегка поправилась. Дива решила поддержать современные тренды.

Не так давно и в Россию пришла мода на бодипозитив. Основу "течения" составляет полное принятие себя и своего тела таким, какое оно есть. Приверженцы направления без всякого стеснения публично демонстрируют публике свои снимки и ролики без фильтров и обработки, а также акцентируют внимание на тех особенностях, которые ранее считались недостатками. Ведущая решила поддержать всех любителей натуральной красоты и опубликовала снимок без ретуши.

На кадре Виктория Боня сняла сама себя в зеркале. Она одета в обтягивающие желтые лосины, короткий темный топ и белую кепку. Многие пользователи отметили, что и позу знаменитость выбрала совсем не самую удачную: она не стала втягивать живот и слегка выставила бедро. Отказалась звезда и от "правильного" света.

Ведущая поинтересовалась у поклонников, как они относятся к такого рода фотографиям. На диву обрушился шквал негатива. "Без фотошопа на свой возраст и выглядишь", "Вы поправились", "И с фотошопом особо не красавица", "Жаль, пятая точка низко очень", "Разносит потихоньку", "Неудачный эксперимент", – высказались они.

Многие поддержали Викторию Боню и отметили, что никаких изъянов у нее нет. К ним присоединилась и Ольга Бузова. "Боня прекрасная! Главное, душа красивая", "Вы просто бомба", "Ты классно выглядишь и на красной дорожке, и в кепке. Никаких изъянов", "Когда идеальная можно и без фотошопа", "Богиня", "Вижу только красоту. Фигура огонь", "Все прекрасно в Вас", – подчеркнули подписчики.

