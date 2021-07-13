Появились кадры с места "утопления" дочери Кончаловского

Маша Кончаловская успешно сдала сессию и отправилась с мамой, актрисой Любовью Толкалиной, и бабушкой в село Савватьма. Там творчески раскрепощенные мать и дочь устроили себе необычную откровенную фотосессию в пруду.
В своем "Инстаграм" Мария опубликовала снимок, на котором предстала в образе "утопленницы". В том же стиле сфотографировалась и Любовь Толкалина. Она отметила, что тема эстетики смерти увлекла ее. Поклонники сравнили мать и дочь с Офелиями и заявили, что им страшно было смотреть на их бледные тела в темных водах заболоченного пруда, покрытого кувшинками и порослью.
Также Мария Кончаловская сфотографировалась полностью обнаженной в поле. Так девушка решила поддержать свою 43-летнюю мать после того, как ее раскритиковали хейтеры за излишнюю откровенность.
"Вместо бикини и пляжа. Но я очень надеюсь, что море будет в моей жизни этим летом", – написала дочь Кончаловского.
Напомним, Мария родилась у Любови Толкалиной от ее гражданского мужа, режиссера Егора Кончаловского. Когда девочке было восемь лет, пара распалась.
Сегодня 200-летняя Мария успешная модель и студентка творческого вуза. В прошлом году она вышла замуж за 27-летнего бизнесмена.
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