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Шоу-бизнес
Появились кадры с места "утопления" дочери Кончаловского

Появились кадры с места "утопления" дочери Кончаловского

Дочь Егора Кончаловского Мария вызвала беспокойство фанатов. В Сети обсуждают фото, на котором она ушла под воду в пруду.
прочитано 1298 раз

Маша Кончаловская успешно сдала сессию и отправилась с мамой, актрисой Любовью Толкалиной, и бабушкой в село Савватьма. Там творчески раскрепощенные мать и дочь устроили себе необычную откровенную фотосессию в пруду.

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 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

В своем "Инстаграм" Мария опубликовала снимок, на котором предстала в образе "утопленницы". В том же стиле сфотографировалась и Любовь Толкалина. Она отметила, что тема эстетики смерти увлекла ее. Поклонники сравнили мать и дочь с Офелиями и заявили, что им страшно было смотреть на их бледные тела в темных водах заболоченного пруда, покрытого кувшинками и порослью.

Также Мария Кончаловская сфотографировалась полностью обнаженной в поле. Так девушка решила поддержать свою 43-летнюю мать после того, как ее раскритиковали хейтеры за излишнюю откровенность.

"Вместо бикини и пляжа. Но я очень надеюсь, что море будет в моей жизни этим летом", – написала дочь Кончаловского.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Мария Михалкова-Кончаловская (@welcometomaria)

Напомним, Мария родилась у Любови Толкалиной от ее гражданского мужа, режиссера Егора Кончаловского. Когда девочке было восемь лет, пара распалась.

Сегодня 200-летняя Мария успешная модель и студентка творческого вуза. В прошлом году она вышла замуж за 27-летнего бизнесмена.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 июля 2021, 19:47 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Любови Толкалиной

комментарии

Ответить:

Гость 595959
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(с)=\\Сегодня 200-летняя Мария успешная модель и студентка творческого вуза. В прошлом году она вышла замуж за 27-летнего бизнесмена\\\ - вот автор статьи Алена Ерохин какую тайну толкалиных-кончаловских раскопала и нам поведала,а мы все как галкин с пугачевой -старушкой живет ? а тут вО где разница возрастов= 200 и 27,вот это ,я понимаю,любовь ....афтор,неужели нельзя проверить своё написанное? это же кошмар...
Ирина Геннадьевна
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Люди добрые, Христом Богом молю Вас, помогите нам пожалуйста! На прошлой неделе я похоронила мужа, он последние полтора года был лежачим пocлe ДТП, жили только на его пенсию по инвалидности. Все деньги ушли на похороны. У меня двое деток маленьких и мне их просто нечем кормить. Уже несколько дней ничего не ели, детей не во что одеть и обуть. Квартиру снимаем и если не заплатим за месяц нас просто вышвырнут на улицу... Хозяину нет дела до моей беспомощности... Я обращаюсь к небезразличным, помогите, Бога ради, хотя бы на покушать детям. У меня есть карта Сбербанка 4276 5400 4778 3372, Ирина.
Гость795775
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(Сегодня 200-летняя Мария успешная модель и студентка творческого вуза)- <цензура>-<цензура>-<цензура>!!!! сЛОВ НЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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