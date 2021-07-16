"Ошалеть": сенсационные кадры Бортич с бутылкой произвели фурор

Актриса опубликовала пост. На кадрах она сидит на корточках в роскошном платье с глубоким вырезом и босоножках на высоких шпильках. В руках она держит бутылку воды, которую подкидывает вверх. Видео заканчивается тем, что емкость ровно встает на землю, а дива выглядит невероятно довольной собой.
"Смотрите че могу" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – написала Саша Бортич. Поклонники тут же решили, что раскрыли ее трюк. Они указали, что все дело в цене воды. Якобы если бы она выбрала бутылку одной из недорогих марок, то фокус бы точно не получился.
"Ошалеть", "Вот дает! Магия", "Круто", "Можно смотреть бесконечно", "Что за красотка, что за талант", "Вообще! Талантливый человек таланлив во всем", "Гениально", "Вот так волшебница", – восхитились поклонники.
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