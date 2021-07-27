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Шоу-бизнес
Голая Волочкова прикрылась тряпочкой: А где трусы?

Голая Волочкова прикрылась тряпочкой: А где трусы?

Анастасия Волочкова наслаждается своими "каникулами" в Греции и активно публикует снимки. Однако не всем они приходятся по душе.
прочитано 781 раз

На этот раз балерина опубликовала фотографию на траве. На кадре она лежит в ярких сланцах и темных очках, а ее обнаженное тело прикрывает тонкий хлопковый платок в цветах. На фоне можно увидеть горы, море и много растительности. Артистка рассказала, что это было прекрасное начало дня.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Однако поклонники совсем не разделяют ее восторга. Многие пошутили про то, что давно не было фирменного шпага. Других же возмутил тот факт, что знаменитость лежит на траве, хотя в таких местах по газонам нельзя даже ходить. Высказались подписчики и на тему одежды артистки. Им не понравился тот факт, что она снимается обнаженной и прикрывается лишь небольшим куском ткани.

"Если Вас держат в заложниках, сделайте шпагат. Что-то очень все подозрительно", "Господи, сколько можно то голяком", "А где трусы опять?", "К чему эти ноги напоказ?", "Отель вообще без присмотра. Некому замечание сделать?", "Одиночество", Всегда голая и одна", – писали они.

Нашлись и те, кто заступились за Анастасию Волочкову. Они отметили, что артистка прекрасно выглядит. "Шикарные ноги!", "Вы очень похорошели", "Так прекрасна", "Просто восхитительная женщина", "Какая же фигура, просто шик", – восхитились преданные поклонники.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2021, 15:04 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость128345
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кошмар в тумане, а не фигура, ноги жуткие палки , старые, тощие, такую "фигуру" прятать надо, а не на показ свои жиделяги выставлять, лицо опухшее, злое, жопки нет совсем, не женщина, а урево, всю себя испохабила, такая красотка была в молодости, не умеет баба стареть красиво и достойно
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