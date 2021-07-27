Голая Волочкова прикрылась тряпочкой: А где трусы?

Анастасия Волочкова наслаждается своими "каникулами" в Греции и активно публикует снимки. Однако не всем они приходятся по душе.

На этот раз балерина опубликовала фотографию на траве. На кадре она лежит в ярких сланцах и темных очках, а ее обнаженное тело прикрывает тонкий хлопковый платок в цветах. На фоне можно увидеть горы, море и много растительности. Артистка рассказала, что это было прекрасное начало дня.

Однако поклонники совсем не разделяют ее восторга. Многие пошутили про то, что давно не было фирменного шпага. Других же возмутил тот факт, что знаменитость лежит на траве, хотя в таких местах по газонам нельзя даже ходить. Высказались подписчики и на тему одежды артистки. Им не понравился тот факт, что она снимается обнаженной и прикрывается лишь небольшим куском ткани.

"Если Вас держат в заложниках, сделайте шпагат. Что-то очень все подозрительно", "Господи, сколько можно то голяком", "А где трусы опять?", "К чему эти ноги напоказ?", "Отель вообще без присмотра. Некому замечание сделать?", "Одиночество", Всегда голая и одна", – писали они.

Нашлись и те, кто заступились за Анастасию Волочкову. Они отметили, что артистка прекрасно выглядит. "Шикарные ноги!", "Вы очень похорошели", "Так прекрасна", "Просто восхитительная женщина", "Какая же фигура, просто шик", – восхитились преданные поклонники.

