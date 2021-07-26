"Уже перебор": истощенная Волочкова напугала россиян своим видом

Звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото из Греции, где сейчас отдыхает. В кадре она позировала в красном бикини, демонстрируя стройную подтянутую фигуру. Однако внешний вид балерины вызвал противоречивую реакцию.
Одни фолловеры восхитились преображению танцовщицы, осыпав ее комплиментами. Но нашлось много и тех, кто посчитал, что знаменитости пора прекратить морить себя голодом. Они всерьез забеспокоились за здоровье блондинки.
Поклонники призвали королеву шпагата бросить диету и начать нормально питаться. Они отметили, что у Анастасии Волочковой стали торчать ребра и совсем впал живот. "По-моему худеть хватит. Уже перебор", "Остановиться, видимо, уже не получится. Опасно...", "Какая худенькая", – прокомментировали снимок россияне.
Напомним, ранее Анастасия Волочкова подверглась критике и насмешкам за высказывание о возможных последствиях прививок от коронавирусной инфекции. Звезда заявила, что прививка может вызвать ВИЧ. Такого абсурдного высказывания от танцовщицы никто не ожидал.
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