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Шоу-бизнес
Волочкова впервые заговорила об изменившей ее тело болезни

Волочкова впервые заговорила об изменившей ее тело болезни

Анастасия Волочкова дала неожиданный ответ на вопросы комментаторов о том, зачем она сделала себе грудь.
прочитано 345 раз

В данный момент народная артистка Карачаево-Черкессии и Северной Осетии-Алании отдыхает в Греции. Анастасия Волочкова арендовала роскошную виллу, на которой целыми днями купается в бассейне, загорает, а также не забывает радовать подписчиков своими откровенными фотографиями в купальнике.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Хейтеры, в свою очередь, то и дело оставляют колкие комментарии в адрес артистки, постоянно упоминая ее размер груди. Однако балерина, видимо, очень устала от постоянных догадок и сплетен по поводу ее внешности, поэтому решила рассказать всю правду на этот счет в YouTube-шоу "Легенда".

Как призналась сама женщина, никакого силикона у нее нет, и операцию по увеличению груди она никогда не делала. Но в связи с некоторыми неприятными обстоятельствами, о которых Анастасия Волочкова не стала рассказывать, у нее произошел гормональный сбой, из-за чего ее "женское достоинство" выросло.

Помимо неожиданного признания о болезни, в шоу "Легенда" Волочкова сделала еще одно заявление, которое поразила ее поклонников не меньше. Известная балерина рассказала о том, почему она не хочет вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Дело в том, что женщина боится заразиться ВИЧ или получить онкологическое заболевание. Однако, стоит отметить, что исследований, которые могли бы доказать или опровергнуть опасения Волочковой, пока нет.

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Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
25 июля 2021, 14:44 Источник: Ютуб-шоу "Легенда" ✓ Надежный источник
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Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

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