"Кто-то пошел за четвертым": Седокову заподозрили в беременности

Очередное видео Анны Седоковой дало фанатам веский повод для домыслов.

Сегодня в инстаграм-аккаунте 38-летней певицы появился новый видеоролик, который она сама назвала "Не буди во мне Lamborghini". На видео красавица появляется в коротком красном платье и босоножках на высоких каблуках. Анна Седокова идет по дороге, а потом словно по волшебству перемещается в дорогой спортивный автомобиль.

Фанаты певицы не смогли в полной мере оценить юмор автора видеоролика, так как их внимание оказалось полностью сосредоточено на слегка выдающемся животике знаменитости. Многие поклонники пришли к выводу, что Седокова беременна и не стесняясь высказали свои подозрения. Фолловеры написали:

"Девушка красавица вы беременны?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Кажется кто-то пошел за четвертым!", "100 балов беременна", "Аня то опять в положении", "Беременная???????".

Анна Седокова не стала подтверждать или опровергать подозрения фанатов. Напомним, что у певицы уже есть трое детей от предыдущих браков. В прошлом году певица вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму, пока у пары еще нет совместных наследников.

Недавно супругу артистки исполнилось 29 лет – в этот день Анна Седокова очень трогательно поздравила любимого с днем рождения, назвав его самым правильным человеком в своей жизни.