"Мне нравится ее глубина": 49-летняя звезда Сomedy Woman тайно выскочила замуж за молодого итальянца

Россияне приятно удивлены новостью о внезапном замужестве Марины Федункив. В Сети появились фото, на которых звезда Comedy Woman и молодой итальянец подписывают документы в одном из московских МФЦ. Как выяснилось, свадьбу пара планирует отпраздновать в конце лета.
Известно, что муж Марины Федункив Стефано Маджи на 13 лет моложе юмористки. Он родом из Италии, но занимается бизнесом в России. Это первый брак для обоих.
Новоиспеченный муж Марины Федункив рассказал в беседе с сайтом "Комсомольской правды", что познакомился с ней случайно на дне рождения общего друга. Стефано не знал, что она звезда, но она ему сразу понравилась.
"В Марине мне нравятся ее открытость, где-то даже прямолинейность, которые сочетаются с ранимостью и глубиной", – рассказал муж Марины Федункив.
Стефано Маджи отметил, что Марина Федункив кажется ему наивной и открытой.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как звезда "Реальных пацанов" приводит себя в форму. Марина Федункив рассказала, что пробовала разные диеты, но в итоге прибегла к старинному заговору для похудения. Для этого она натиралась салом, которое потом надо было выбросить собакам.
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Кто занимается саморазвитием?
Симпатичная соседка
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести