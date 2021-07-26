"Мне нравится ее глубина": 49-летняя звезда Сomedy Woman тайно выскочила замуж за молодого итальянца

Марина Федункив вышла замуж. 49-летняя звезда скрывала возлюбленного.

Россияне приятно удивлены новостью о внезапном замужестве Марины Федункив. В Сети появились фото, на которых звезда Comedy Woman и молодой итальянец подписывают документы в одном из московских МФЦ. Как выяснилось, свадьбу пара планирует отпраздновать в конце лета.

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Известно, что муж Марины Федункив Стефано Маджи на 13 лет моложе юмористки. Он родом из Италии, но занимается бизнесом в России. Это первый брак для обоих.

Новоиспеченный муж Марины Федункив рассказал в беседе с сайтом "Комсомольской правды", что познакомился с ней случайно на дне рождения общего друга. Стефано не знал, что она звезда, но она ему сразу понравилась.

"В Марине мне нравятся ее открытость, где-то даже прямолинейность, которые сочетаются с ранимостью и глубиной", – рассказал муж Марины Федункив.

Стефано Маджи отметил, что Марина Федункив кажется ему наивной и открытой.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как звезда "Реальных пацанов" приводит себя в форму. Марина Федункив рассказала, что пробовала разные диеты, но в итоге прибегла к старинному заговору для похудения. Для этого она натиралась салом, которое потом надо было выбросить собакам.

