Марина Федункив удивила фанатов содержимым аптечки и показала таблетки для похудения

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Понедельник
31 мая
Лента новостей
11:13
Политолог Сосновский о присутствии сына Лукашенко на встрече с Путиным: Полное недоверие ко всему окружению
10:59
"Был сопливым мальчуганом": решительная Сотникова "сняла" известного исполнителя
10:54
В подмосковной квартире нашли 4 трупа
10:48
Опубликован тизер заключительного сезона сериала "Декстер"
10:34
Успенская составила завещание после предательства мужа
10:18
"Хамства не терплю!": затравленная Долина взорвалась после громкого скандала с молодой певицей
10:10
Коктебельский лайн-ап
09:58
СМИ: прославившийся в 90-х Тарзан погиб при крушении самолета
09:55
Назван период прекращения роста цен в России
09:42
Как девочка: 48-летняя Наташа Королева возбудила народ откровенным видео
09:33
"Омерзительно!": Водонаева без трусов вызвала оторопь
09:18
Могила Хворостовского утонула через три года после его смерти
08:50
"Лишнее яйцо не помешает!": Бледанс проболталась о подробностях свадьбы Макеевой со строителем
08:43
Победившая на "Голосе" дочь Алсу высказалась о своем участии в "Евровидении"
08:17
Эксперт Жарихин об отказе Минска от авиасообщения с Крымом: Лукашенко можно сравнить со "своевольной женой"
08:17
Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог
08:11
Летом россиянам установят новые тарифы ЖКХ
05:52
"Это пожар": сменившая имидж Долина вызвала оторопь
02:04
"Типичная баба после расставания": Ивлеева шокировала интимным фото
00:05
Мария Миронова обнародовала фотографии детей
22:09
"Уж получше Собчак!": Возлюбленная Виторгана без белья завела народ
20:00
"Он уже не мальчик!": Любовница 90-летнего Краско поведала об интиме с актером
19:23
В Екатеринбурге экс-сотрудник МВД устроил пальбу по прохожим
18:45
Впервые после развода Харламов представил новую возлюбленную
18:37
Стало известно о смертях от коронавируса в Китае до начала эпидемии
18:30
"Срамотища-то какая": Облитая помоями Бузова оконфузилась на балу
18:18
Крид с золотыми зубами похвастался часами за полтора миллиона
18:15
Володин рассказал о попытке Европарламента использовать встречу Путина с Байденом
18:04
"Уже понимает, как бедрами крутить": 5-летняя дочь Николаева удивила народ
17:30
Выпал с шестого этажа: малыш звезды "Дома-2" оказался в реанимации с разрывом внутреннего органа
17:21
"Дети для меня все": Климова о материнстве
17:20
Ковид не пощадил? Пахмутова объявила о здоровье сдавшего Добронравова
17:19
В России введут алкозамки для автомобилей
16:47
Провал года: поклонники осудили сезон "Холостяка" с Тимати
16:45
"Император в своей империи": Плющенко за рулем иномарки въехал на каток собственной спортивной академии
16:32
"Не всем дано!": Редкое семейное фото Подольской довело до трясучки
16:14
"Их брак был обречен": Названа основная причина развода Пугачевой и Киркорова
16:13
Денис Шведов шокировал подробностями "Последнего героя"
15:57
Валерия сделала заявление на фоне слухов о неверности Пригожина: Не пропускает ни одной юбки
15:47
Муж спустил более 5 миллионов евро на певицу Славу
15:35
Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам
15:31
В Сети появилось фото купающегося в Черном море Лукашенко
15:11
Подробности быстрой и тайной свадьбы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона
14:54
Райский курорт: Анфиса Чехова дразнит солнечными фотографиями
14:46
"Это такой кайф!": Жена 81-летнего Виторгана нашла замену плотским утехам
14:33
Генерал СБУ: решение Зеленского по Белоруссии – его личная обида
14:31
В Сети появились фото могилы Садальского
14:26
Ефремов празднует день рождения
13:56
Машина всмятку: Известный дизайнер Потемкина разбилась в жуткой аварии
13:31
Писатель Пелевин стал жертвой доброжелательного воришки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вслед за Прокловой: сразу две актрисы рассказали о приставаниях Табакова
"Какой ужас!": Бесстыжая Бузова оголила зад возле церкви
"Это такой кайф!": Жена 81-летнего Виторгана нашла замену плотским утехам
"Хороша чертовка": Оголившая грудь Королева вызвала переполох развратным видом
Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам
"Срамотища-то какая": Облитая помоями Бузова оконфузилась на балу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Марина Федункив удивила фанатов содержимым аптечки и показала таблетки для похудения

Марина Федункив удивила фанатов содержимым аптечки и показала таблетки для похудения

Звезда "Реальных пацанов" заботится о своём теле. Артистка рассказала поклонникам о том, как она это делает.
прочитано 370 раз

На днях Марина Федункив пожаловалась фанатам на своей страничке в "Инстаграм"» на то, что поздно спохватилась, лето уже на носу и нужно срочно приводить себя в форму. Опять проблема "срочно похудеть" свалилась как снег на голову, и без совета старой подруги просто не обойтись. Марина рассказала, что пробовала разные диеты, но то, что посоветовала подруга, — это шок! Оказывается, есть старинный заговор для похудения, но при этом в завершении ритуала необходимо обмазаться салом, которое после ритуала можно скормить собаке.

Актриса сомневается, что этот способ ей подойдет. Ведь лишний вес может быть следствием нарушения обмена веществ в организме. Сейчас Марина следит за питанием и принимает специальные таблетки для похудения — "Редуксин", Она пообещала поклонникам в скором времени рассказать о результате и продемонстрировать стройную фигуру.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Марина Федункив. Фото: vk.com
Автор: 31 мая 2021, 10:01 Источник: www.instagram.com ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость755528
Пожаловаться Ответить
Адекватный человек никогда (!) не будет пить таблетки для похудения. Обоснований этого утверждения можно найти очень много во всех средствах массовой информации.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Рак матки": 50-летнюю Кудрявцеву поразила новость о страшном диагнозе

Все показали на ТВ
Шоу-бизнес

"Грозит инвалидность": врачи предупредили покалеченную Кравец

Большое горе звезды
Шоу-бизнес

Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам

Актрисе задали главный вопрос
Шоу-бизнес

"Это такой кайф!": Жена 81-летнего Виторгана нашла замену плотским утехам

Ее эмоции зашкаливают

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+