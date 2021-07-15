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Шоу-бизнес
Зверь в постели: Лорак проснулась в койке с волосатым красавцем

Зверь в постели: Лорак проснулась в койке с волосатым красавцем

Ани Лорак показала в соцсети трогательный кадр со своим любимым.
прочитано 461 раз

Снимок из постели появился ненадолго в сторис инстаграм-аккаунта звезды. Певица предстала со своей собакой Тошей. Звезда нежно подписала фото, назвав животное "любимый".

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Ани Лорак Певица

Интересно, что звезда продолжает интриговать своих поклонников, скрывая, кто завоевал ее сердце. Ранее Али Лорак высказалась об отношениях с коллегой Сергеем Лазаревым. Артистка отметила, что они хорошо смотрятся вместе. При этом заверила, что их связывает давняя дружба. Переубедить же россиян в том, что у исполнителей нет романтических отношений, очень сложно.

Вместе с тем, в Сети ходят слухи, что ухажер у Ани Лорак все же есть. Но она не спешит раскрывать все карты. Так, весной знаменитость призналась, что влюблена. Внимательные поклонники заметили, что она начала носить кольцо на безымянном пальце.

Напомним, Ани Лорак наладила отношения с экс-супругом — Муратом Налчаджиоглу. Этим летом предприниматель прилетал в Москву из Турции на день рождения их дочери Софии. Возвращаться к бизнесмену она не собирается, но всячески старается показать наследнице, что ее родители дружны.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2021, 10:33 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Замужем? Вышедшая в свет Ани Лорак блеснула кольцом

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