Изменил кормящей жене: для кого Пореченков расширяет свою виллу

Недавно российский актер Михаил Пореченков расширил свои землевладения в Толстопальцево.

Народный артист России Михаил Пореченков всегда играет брутальных мужчин с непростым характером. Такой он и в жизни. Известный по ролям в лентах "Поддубный", "Грозовые ворота", "Ликвидация", любимец женщин, актер успел к своим 52 годам немало погулять, а заодно и нажить добра.

У Пореченкова роскошная вилла с множественными постройками в элитном закрытом поселке Толстопальцево в Подмосковье. Здесь он живет со второй женой, выпускницей Академии искусств Ольгой Манешкиной и их тремя детьми.

Недавно владения Михаила Пореченкова значительно расширились. Помимо роскошного особняка на огромной территории, которая теперь стала еще больше, появились дополнительные постройки. Актер купил соседний участок, на котором выстроил роскошную баню с бассейном, бильярдной, зоной отдыха и террасой с лежаками.

В СМИ ходят слухи, что так Пореченков пытается зализать множественные раны на душе его многострадальной супруги. Ведь не секрет, что Михаил Пореченков знатный гуляка. Брутальный актер не раз расслаблялся на стороне, пишет "Экспресс-газета".

В 2003 году, когда Ольга только родила ребенка и кормила грудью, Пореченков загулял с коллегой по питерскому Театру Ленсовета, звездой сериала "Тайны следствия" Анной Ковальчук, которая на тот момент и сама была замужем и уже родила дочь. Тайное быстро стало явным.

Ольга решила бороться за семейное счастье и даже дошла до руководства театра, требуя прекратить блуд и разрушение семей в их порочном учреждении. В итоге соперница отступила.

Потом семью ждал еще один загул Пореченкова. Это произошло уже в Москве. Работая в МХТ им. Чехова, Михаил Пореченков завязал интрижку с коллегой Ольгой Литвиновой. Жена актера на тот момент уже родила ему еще двоих детей... Героическая женщина вновь бросилась спасать семейный очаг и снова одержала победу.