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Шоу-бизнес
Молодая бабушка: подробности рождения ребенка у старшего сына Юлии Барановской

Молодая бабушка: подробности рождения ребенка у старшего сына Юлии Барановской

С футболистом Андреем Аршавиным телеведущая Юлия Барановская прожила 9 лет. В тех отношениях у нее родились трое детей – Артем (2003), Яне (2008) и Арсений (2012). В том, что ждет Барановскую дальше, разбирался корреспондент "Дни.ру".
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Проклятие? Сглаз? Порча? Поговаривают, что именно чье-то умышленное недружественное вмешательство не дает телеведущей Юлии Барановской устроить свою личную жизнь после развода с футболистом Андреем Аршавиным. Так ли это на самом деле?

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

"Нет, это не так, – уверен звездный таролог Александр Кинжинов. – Я сделал расклад на картах Таро. Проклятие тут не причем, дело в серьезной психологической травме, которую Юлия получила после развода".

"Ей трудно доверять мужчинам, – пояснил Кинжинов. – Карты говорят, что развод был неминуем, был предначертан. Сейчас в жизни Юлии есть мужчина – при раскладе выпала карта "Король жезлов", – но это не про романтику и любовь. Этот мужчина ей скорее друг, опора, поддержка".

Вообще, судя по картам, поклонников и ухажеров у Юлии много. "При раскладе можно увидеть много пажей, но они не дотягивают до статуса любимого человека Юлии Барановской, – пояснил таролог. – Телеведущей сложно найти достойного спутника жизни".

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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

"Многие говорят, что известность и слава пришли к ней, как к "жене Аршавина" (теперь уже бывшей), – говорит Кинжинов. – Это не так, поскольку Юлия сама сделала себе имя, она опытный профессиональный журналист и отличная телеведущая. К сожалению, серьезной любви у Юлии уже не будет, замуж больше не выйдет. Будут кратковременные романтические связи, но чего-то серьезного и крепкого уже не ожидается. Юлия вряд ли будет переживать по этому поводу – ее все устраивает. Все силы она будет вкладывать в своих троих детей и в работу. Кстати, Юлия Барановская рано станет бабушкой. Ее старший сын станет отцом в молодом возрасте".

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2021, 09:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость799668
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Таролога что просили делать на нее расклад? Глупость какая-то. Поднялась она благодаря исключительно г-ну Малахову и ее нечеловеческой хватке. Другую передачу она навряд ли могла вести,только скандалы.
Гость804923
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Все это благодаря Аршавину и Малахову. Какой диплом журналиста, вы о чем? Без образования полностью.
Гость810740
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какой наxpен сглаз.просто эта дура хрипатая ни кому не нужна.мужики посмотрели видимо на неё по тв и сделали вывод-свят,свят,свят
Гость810560
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опять про эту гумозу пишут
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